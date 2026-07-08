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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
432
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Выросло количество жертв удара РФ по Киеву

Уже два человека стали жертвами атаки РФ на Киев.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Атака на Киев

Атака на Киев

В результате удара РФ по Киеву 8 июля количество погибших возросло. Общая цифра составляет два человека.

Об этом сообщает начальник КМВА Тимур Ткаченко.

По его словам, спасатели деблокировали тело еще одного погибшего человека.

«Таким образом, количество жертв российской дроновой атаки возросло до двух», — сказал Ткаченко.

Информация будет обновляться.

Напомним, в Киеве 8 июля вторично за утро объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских беспилотников. После отбоя в столице раздался взрыв. По предварительным данным, вражеский БПЛА упал и взорвался вблизи газораспределительной станции в Деснянском районе, а также попал в трехэтажное нежилое здание возле рынка. На месте вспыхнул пожар, работали экстренные службы.

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Дата публикации
Количество просмотров
432
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