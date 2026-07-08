Выросло количество жертв удара РФ по Киеву

Атака на Киев

Реклама

В результате удара РФ по Киеву 8 июля количество погибших возросло. Общая цифра составляет два человека.

Об этом сообщает начальник КМВА Тимур Ткаченко.

По его словам, спасатели деблокировали тело еще одного погибшего человека.

Реклама

«Таким образом, количество жертв российской дроновой атаки возросло до двух», — сказал Ткаченко.

Информация будет обновляться.

Напомним, в Киеве 8 июля вторично за утро объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских беспилотников. После отбоя в столице раздался взрыв. По предварительным данным, вражеский БПЛА упал и взорвался вблизи газораспределительной станции в Деснянском районе, а также попал в трехэтажное нежилое здание возле рынка. На месте вспыхнул пожар, работали экстренные службы.

Новость дополняется

Новости партнеров