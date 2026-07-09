Ненажерливий хижак із Північної Америки оселяється у водоймах Києва: що про нього відомо

Водойма / © Pixabay

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У київських водоймах дедалі частіше виловлюють сонячного окуня — інвазійний вид із Північної Америки, який швидко розмножується та загрожує місцевим видам риб. Науковці пояснили, чому цей хижак майже не має природних ворогів і становить небезпеку для екосистем.

Про це пише «Telegraf».

За словами експертів, перші представники цього виду з’явилися в Україні ще наприкінці XIX століття, однак, саме за останні два десятиліття він активно поширився на північ країни. Вважається, що до Європи рибу завезли акваріумісти, однак у природних водоймах вона перетворилася на інвазійний вид.

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Чому сонячний окунь небезпечний

Наукова співробітниця Галицького національного природного парку Олександра Бучко пояснює, що сонячний окунь активно поїдає ікру та мальків інших видів риб.

Через надмірний апетит і швидке досягнення статевої зрілості — вже на другому році життя — він створює сильну конкуренцію місцевим видам, поступово витісняючи їх із водойм.

Іхтіологиня Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України Юлія Куцоконь зазначає, що сонячний окунь добре захищений від природних ворогів.

«Сонячний окунь є дуже непростою здобиччю для наших хижих риб. Навіть коли він маленький, він уже високотілий і має колючий спинний плавець. Особливо перші промені спинного плавця — дуже колючі, як у всіх окунеподібних риб», — пояснила експертка.

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За її словами, інвазійні види також відзначаються високою витривалістю.

Сонячний окунь / © Фото з відкритих джерел

«У цих видів є така особливість, що вони мають порційний нерест, невибагливі до умов і можуть витримувати широкий діапазон температур», — наголосила Юлія Куцоконь.

Чи можна їсти сонячного окуня

Попри те, що рибалки нерідко називають сонячного окуня «сміттєвою рибою», він цілком придатний до споживання.

Його м’ясо біле та ніжне, без характерного болотяного запаху, хоча сама риба досить кістлява.

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В Україні сонячний окунь зазвичай виростає до 10–20 сантиметрів, хоча в природному ареалі може сягати 40 сантиметрів. Через яскраве забарвлення, ненажерливість та агресивну поведінку його також називають «сонячною піраньєю».

Нагадаємо, через подовження теплого сезону в Україні очікується навала комарів, оскільки комахи встигають дати більше поколінь. За словами ентомолога Віктора Шпарика, теплий період для них може збільшитися на місяць і більше. Найперше зі сплеском чисельності зіткнуться південні області — Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька — та центральні регіони України, де є водойми.

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