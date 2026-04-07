В Києві активізувались небезпечні для людей комахи: де їх найбільше

Кліщі

У Києві зафіксовано аномально ранню активізацію кліщів. Цього року паразити почали масово з’являтися значно раніше за звичний біологічний сезон. Головною причиною стало раннє потепління, яке сприяло швидкому виходу кліщів зі стану спокою.

Про це повідомляє MigNews.

Фахівці зазначають, що вже при температурі повітря близько +5…+7°C паразити починають активно шукати жертву. Стрімкий прихід весни 2026 року створили ідеальні умови для того, щоб кліщі швидше повернулися до активного життя.

Через такі погодні аномалії мешканці столиці опинилися під загрозою раніше, ніж зазвичай. Ранній вихід кліщів створює додаткові ризики для людей, які проводять час на відкритому повітрі, адже багато хто ще не встиг підготуватися до сезону активності паразитів.

Де чатує небезпека

Паразити вже активно поширюються в зелених зонах міста. Помилково вважати, що кліщі мешкають лише у густих лісах. Насправді йдеться про:

звичайні двори багатоповерхівок;

узбіччя доріг;

невеликі ділянки з високою травою;

сквери та дитячі майданчики.

Фахівці наголошують, що найбільша активність кліщів спостерігається саме у трав’янистих місцях. Паразити не падають з дерев — вони піднімаються з трави або кущів, чіпляючись до одягу чи шкіри жертви. Особливо уважними варто бути батькам із дітьми та власникам домашніх тварин, оскільки саме ці категорії найчастіше стають об’єктами атак.

Медики попереджають, що укуси кліщів можуть мати серйозні наслідки для здоров’я через ризик передачі інфекційних захворювань. Небезпека полягає ще й у тому, що сам момент укусу часто залишається непоміченим. Кліщі мають невеликий розмір і діють приховано.

«Регулярний огляд тіла після прогулянок є критично важливим. Особливу увагу слід приділяти ділянкам за вухами, під колінами, на шиї та в паховій зоні», — зазначають лікарі.

Що робити у разі виявлення кліща

У разі укусу кліща його необхідно правильно та обережно видалити, щоб уникнути ускладнень.

Фахівці радять використовувати пінцет або спеціальний інструмент, захоплюючи кліща максимально близько до шкіри та повільно витягуючи його вгору без роздавлювання. Після цього місце укусу слід обробити антисептиком.

Якщо кліщ був на тілі тривалий час або налитий кров’ю, необхідно звернутися до лікаря. Також медичну допомогу слід отримати у разі появи симптомів, характерних для бореліозу, зокрема підвищення температури, болю в м’язах, збільшення лімфовузлів або характерного кільцеподібного висипу.

Як захистити себе та близьких

Мешканців столиці закликають дотримуватися базових правил безпеки:

Обирайте закритий одяг для прогулянок. Уникайте ділянок із високою травою. Використовуйте спеціальні репеленти (засоби захисту від кліщів). Ретельно перевіряйте одяг, тіло та домашніх улюбленців після кожного перебування на вулиці.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині через аномальне потепління тарантули почали виходити з нір значно раніше звичного терміну — перших павуків зафіксували вже 12 березня.

Біологи пояснюють, що через м’які зими та тривале літо змістилися природні цикли, а південноруський тарантул розширює ареал проживання. Водночас у регіоні зростає кількість інших небезпечних видів, зокрема каракуртів і сколопендр.

Фахівці зазначають, що павуків дедалі частіше можна зустріти у населених пунктах — у парках, на подвір’ях і навіть дитячих майданчиках. Попри це, укус тарантула зазвичай не є смертельним, однак може спричинити біль, набряк і алергічні реакції, тому у разі контакту рекомендують звертатися до лікаря.

Також, з настанням тепла в Україні зростає активність змій, особливо в лісових, степових і прибережних зонах.

В Україні водяться отруйні види, зокрема гадюка звичайна, степова та гадюка Нікольського, які зазвичай мають характерний зигзагоподібний візерунок на спині.

Фахівці радять під час перебування на природі бути обережними: носити щільний одяг і високе взуття, перевіряти місця відпочинку та не робити різких рухів у разі зустрічі зі змією. Також наголошується, що змії не нападають без причини та відіграють важливу роль в екосистемі.