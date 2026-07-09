Прожорливый хищник из Северной Америки поселяется в водоемах Киева: что о нем известно

Водоем / © Pixabay

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Вкиевских водоемах все чаще вылавливают солнечного окуня — инвазионный вид из Северной Америки, быстро размножающийся и угрожающий местным видам рыб. Ученые объяснили, почему этот хищник почти не имеет естественных врагов и представляет опасность для экосистем.

Об этом пишет «Telegraf».

По словам экспертов, первые представители этого вида появились в Украине еще в конце XIX века, однако именно за последние два десятилетия он активно распространился на север страны. Считается, что в Европу рыбу завезли аквариумисты, однако в природных водоемах она превратилась в инвазионный вид.

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Почему солнечный окунь опасен

Научная сотрудница Галицкого национального природного парка Александра Бучко объясняет, что солнечный окунь активно поедает икру и мальков других видов рыб.

Из-за чрезмерного аппетита и быстрого достижения половой зрелости — уже на втором году жизни — он создает сильную конкуренцию местным видам, постепенно вытесняя их из водоемов.

Ихтиология Института зоологии им. И. И. Шмальгаузена НАН Украины Юлия Куцоконь отмечает, что солнечный окунь хорошо защищен от природных врагов.

«Солнечный окунь очень непростая добыча для наших хищных рыб. Даже когда он маленький, он уже высокотел и имеет колючий спинной пловец. Особенно первые лучи спинного плавника очень колючие, как у всех окунеобразных рыб», — пояснила экспертка.

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По ее словам, инвазионные виды также отличаются высокой выносливостью.

Солнечный окунь / © Фото из открытых источников

«У этих видов есть такая особенность, что они имеют порционный нерест, неприхотливы к условиям и могут выдерживать широкий диапазон температур», — подчеркнула Юлия Куцоконь.

Можно ли есть солнечного окуня

Несмотря на то, что рыбаки нередко называют солнечного окуня «мусорной рыбой», он вполне пригоден для потребления.

Его мясо белое и нежное, без характерного болотного запаха, хотя сама рыба довольно костлявая.

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В Украине солнечный окунь обычно произрастает до 10–20 сантиметров, хотя в природном ареале может достигать 40 сантиметров. Из-за яркой окраски, прожорливости и агрессивного поведения его также называют «солнечной пираньей».

Напомним, из-за продления теплого сезона в Украине ожидается нашествие комаров, поскольку насекомые успевают дать больше поколений. По словам энтомолога Виктора Шпарика, теплый период для них может увеличиться на месяц и больше. Прежде со всплеском численности столкнутся южные области — Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская — и центральные регионы Украины, где есть водоемы.

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