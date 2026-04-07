В Киеве активизировались опасные для людей насекомые: где их больше всего

Клещи

В Киеве зафиксирована аномально ранняя активизация клещей. В этом году паразиты начали массово появляться значительно раньше обычного биологического сезона. Главной причиной стало раннее потепление, способствовавшее быстрому выходу клещей из состояния покоя.

Об этом сообщает MigNews.

Специалисты отмечают, что уже при температуре воздуха около +5…+7°C паразиты начинают активно искать жертву. Стремительный приход весны 2026 создали идеальные условия для того, чтобы клещи быстрее вернулись к активной жизни.

Из-за таких погодных аномалий жители столицы оказались под угрозой раньше обычного. Ранний выход клещей создает дополнительные риски для людей, проводящих время на открытом воздухе, ведь многие еще не успели подготовиться к сезону активности паразитов.

Где подстерегает опасность

Паразиты уже активно распространяются в зеленых зонах города. Ошибочно считать, что клещи обитают только в густых лесах. На самом деле речь идет о:

обычные дворы многоэтажек;

обочины дорог;

небольшие участки с высокой травой;

скверы и площадки.

Специалисты отмечают, что наибольшая активность клещей наблюдается именно в травянистых местах. Паразиты не падают с деревьев — они поднимаются из травы или кустов, цепляясь к одежде или коже жертвы. Особо внимательными следует быть родителям с детьми и владельцам домашних животных, поскольку именно эти категории чаще всего становятся объектами атак.

Медики предупреждают, что укусы клещей могут иметь серьезные последствия для здоровья из-за риска передачи инфекционных заболеваний. Опасность еще и в том, что сам момент укуса часто остается незамеченным. Клещи имеют небольшой размер и действуют скрыто.

«Регулярный осмотр тела после прогулок критически важен. Особое внимание следует уделять участкам за ушами, под коленями, на шее и в паховой зоне», — отмечают врачи.

Что делать в случае обнаружения клеща

При укусе клеща его необходимо правильно и осторожно удалить во избежание осложнений.

Специалисты советуют использовать пинцет или специальный инструмент, захватывая клеща максимально близко к коже и медленно вытягивая его вверх без раздавливания. После этого место укуса следует обработать антисептиком.

Если клещ был на теле длительно или налит кровью, необходимо обратиться к врачу. Также медицинскую помощь следует получить в случае появления симптомов, характерных для боррелиоза, в частности повышения температуры, боли в мышцах, увеличения лимфоузлов или характерной кольцевидной сыпи.

Как защитить себя и близких

Жителей столицы призывают соблюдать базовые правила безопасности:

Выбирайте закрытую одежду для прогулок. Избегайте участков с высокой травой. Используйте специальные репелленты (средства защиты от клещей). Тщательно проверяйте одежду, тело и домашних питомцев после каждого пребывания на улице.

Напомним, на Днепропетровщине из-за аномального потепления тарантулы начали выходить из нор гораздо раньше привычного срока — первые пауки зафиксированы уже 12 марта.

Биологи объясняют, что из-за мягких зим и длительного лета сместились природные циклы, а южнорусский тарантул расширяет ареал обитания. В то же время в регионе растет количество других опасных видов, в том числе каракуртов и сколопендр.

Специалисты отмечают, что пауков все чаще встречаются в населенных пунктах — в парках, во дворах и даже детских площадках. Несмотря на это, укус тарантула обычно не смертелен, однако может вызвать боль, отек и аллергические реакции, поэтому в случае контакта рекомендуют обращаться к врачу.

Также с наступлением тепла в Украине растет активность змей, особенно в лесных, степных и прибрежных зонах.

В Украине водятся ядовитые виды, в частности змея обыкновенная, степная и гадюка Никольского, которые обычно имеют характерный зигзагообразный узор на спине.

Специалисты советуют во время пребывания на природе осторожничать: носить плотную одежду и высокую обувь, проверять места отдыха и не делать резких движений в случае встречи со змеей. Также отмечается, что змеи не нападают без причины и играют немаловажную роль в экосистеме.