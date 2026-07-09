Не дожил до дня рождения несколько дней: РФ убила ракетой в Киеве военного с невестой

Военный Богдан Бубир и его невеста Диана Правдина

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Во время атаки на Киев 6 июля Россия убила молодую пару — военнослужащего Национальной гвардии Украины Богдана Бубира и его невесту Диану Правдину.

Об этом сообщили в Лохвицкой территориальной громаде.

Российская ракета попала в жилой дом, где находились Богдан с Дианой.

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Что известно о военном Богдане

Богдан родился 22 июля 1999 в селе Яхники Полтавской области. После окончания общеобразовательной школы I–III ступеней учился в Полтавском профессиональном колледже нефти и газа, а затем получил высшее образование в Ивано-Франковском национальном техническом университете нефти и газа. После окончания учебы работал в ГПУ «Полтавагадобыча».

В громаде рассказали, что Богдан с первых лет полномасштабной войны добровольно встал на защиту Украины, вступив в ряды Национальной гвардии Украины. Проходил военную службу по контракту в Киеве на должности стрелка.

«В ночь на 6 июля 2026 года, около трех часов, российская ракета попала в жилой дом в Киеве. Вражеский удар оборвал две молодые жизни — Богдана и его невесты Дианы Правдиной, жительницы Заводского», — говорится в сообщении.

Атака на Киев 6 июля — что известно

Напомним, ночью 6 июля Россия массированно атаковала Киев. В более чем 30 локациях возникли пожары. По сообщениям властей, пострадали все районы столицы. Больше всего жертв в Дарницком районе. Там российская ракета попала во двор между домами.

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А в Подольском районе ракета ударила прямо в жилую многоэтажку. Среди погибших — целая семья: родители и сын.

Жертвами удара по столице стала девушка Ирина Грабко — вынужденная переселенка с временно оккупированной россиянами территории Херсонской области.

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