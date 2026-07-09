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Опасность из Киева отступает, но синоптики предупредили о еще одном «сюрпризе»: чего ожидать от погоды сегодня
В Киевской области 9 июля ожидается облачная и умеренно тёплая погода, которая днём местами будет сопровождаться кратковременными дождями.
В четверг, 9 июля, в Киевской области ожидается облачная и умеренно тёплая погода, которая днём местами будет сопровождаться кратковременными летними дождями.
Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют в регионе облачную погоду с прояснениями. Если ночь пройдет без осадков, то днем возможны кратковременные дожди. Ветер будет западный и будет дуть со скоростью 5–10 м/с.
Температура воздуха в области ночью будет колебаться от +10 до +15 градусов тепла, днём ожидается от +17 до +22 градусов выше нуля.
В Киеве ночью столбики термометров будут показывать от +12 до +14 градусов тепла, а днём воздух прогреется до +20…+22 градусов тепла.
Синоптик Наталья Диденко также прогнозирует дожди в столице 9 июля.
«В Киеве 9 июля местами ожидается дождь, температура воздуха составит скромные +20–+22 градуса», — написала специалистка на своей странице в Facebook.
По данным метеопортала Sinoptik, с самого утра и до позднего вечера небо в Киеве будет затянуто облаками. Осадков не ожидается. Температура воздуха днём будет колебаться от +16 до +21 градуса тепла.
Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 9 июля.
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