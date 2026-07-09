Опасность из Киева отступает, но синоптики предупредили о еще одном «сюрпризе»: чего ожидать от погоды сегодня

Киев / иллюстративное фото / © УНИАН

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В четверг, 9 июля, в Киевской области ожидается облачная и умеренно тёплая погода, которая днём местами будет сопровождаться кратковременными летними дождями.

Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют в регионе облачную погоду с прояснениями. Если ночь пройдет без осадков, то днем возможны кратковременные дожди. Ветер будет западный и будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха в области ночью будет колебаться от +10 до +15 градусов тепла, днём ожидается от +17 до +22 градусов выше нуля.

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В Киеве ночью столбики термометров будут показывать от +12 до +14 градусов тепла, а днём воздух прогреется до +20…+22 градусов тепла.

Синоптик Наталья Диденко также прогнозирует дожди в столице 9 июля.

«В Киеве 9 июля местами ожидается дождь, температура воздуха составит скромные +20–+22 градуса», — написала специалистка на своей странице в Facebook.

По данным метеопортала Sinoptik, с самого утра и до позднего вечера небо в Киеве будет затянуто облаками. Осадков не ожидается. Температура воздуха днём будет колебаться от +16 до +21 градуса тепла.

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Погода в Киеве 9 июля

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 9 июля.

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