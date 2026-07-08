ГСЧС показала последствия удара РФ по Деснянскому району Киева: есть погибшие и раненые

Последствия удара РФ по Деснянскому району Киева

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После сегодняшней российской атаки на Киев известно о разрушениях и пожарах в двух районах столицы — Святошинском и Деснянском. Известно о погибших и раненых украинцах.

В ГСЧС показали последствия пожаров после российских ударов.

Что происходит в Деснянском районе после российского удара: фото

В Деснянском районе Киева в результате удара российского беспилотника погибли два человека, а еще девять получили ранения.

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По данным городского главы Виталия Кличко, в Киеве сегодня в результате российской атаки погибли три человека.

На месте попадания вражеского БпЛА произошел пожар в трехэтажном складском здании, после чего пламя распространилось на соседнее здание. По состоянию на сейчас спасатели уже ликвидировали возгорание, охватившее площадь 900 кв. м.

Всего в столице количество травмированных из-за атаки российских дронов возросло до 10 человек, из которых восемь были госпитализированы медиками.

Последствия атаки на Киев 8 июля

Напомним, в ночь на 8 июля российская армия нанесла ракетный удар по Киеву, в результате чего одна женщина погибла, а еще два человека получили травмы.

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Наибольшие разрушения и пожары получил Святошинский район, где пострадали административное здание, гаражный кооператив, склады и трамвайное депо. Пожары также возникли на складах в Деснянском районе, однако спасатели уже локализовали все очаги возгорания.

В результате обстрела депо были повреждены 42 польских вагона PESA, что привело к изменениям в работе общественного транспорта. Трамваи №1 и №3 временно курсируют с увеличенными интервалами, а для обеспечения перевозок власти запустили автобусные маршруты, дублирующие №1Т и №3Т. Восстановить поврежденный подвижной состав обещают ориентировочно в течение недели.

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