Обожженные ушки и лапки, но живой: в Вишневом из-под руин достали пушистика, чудом уцелевшего (фото)

Спасенный котик

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Во время обхода разрушенных домовладений в Вишневом после российского обстрела в ночь на 6 июля спасатели спасли рыжего котика.

Об этом пишет ГСЧС Киевщины.

Спасатели рассказали, что животное находилось в критическом состоянии.

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«Он был в крайне тяжелом состоянии: почти не двигался, тяжело дышал, имел обожженные ушки, кавычки и глаза», — сообщили в ГСЧС.

Спасение котика

Котика сразу перенесли в штаб, где спасатели и все неравнодушные начали бороться за его жизнь.

«Все находившиеся рядом присоединились к спасению: напоили котика водой, оказали первую помощь и начали искать ветеринарную клинику», — отметили в ГСЧС.

Спасение котика

Вскоре произошло то, на что почти не надеялись — удалось найти владельцев животного.

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«Да произошло настоящее чудо — нашлись его хозяева. Хозяйка забрала своего любимца и увезла в ветеринарную клинику, лечение в которой помогли организовать представители Красного Креста», — сообщили спасатели.

Спасение котика

В ГСЧС отметили, что животное получило серьезные ожоги, поэтому впереди его ждет длительное восстановление.

«Совместными усилиями маленькую жизнь удалось спасти. Впереди рыжего пушистика ждет длительное лечение, ведь он получил серьезные ожоги. Но самое главное — он будет жить», — подытожили в ГСЧС.

Спасение котика

Обстрел Вишеневого — последние новости

Напомним, что в Вишневом после ночной российской атаки детонация взрывных предметов на месте попадания длилась несколько часов. А сам удар уничтожил около 5 улиц.

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В результате обстрела погибли девять человек, и 29 получили ранения.

К слову, спасатели также сообщали, что после российского удара спасли пса по имени Йося. Он остался запертым в доме, а хозяева были убеждены, что животное погибло в пожаре, возникшем после попадания. Однако Йося чудом выжил. После спасения животное находилось в сильном стрессе, отказывалось от еды и воды, а также получило травмы — в частности, хромает на заднюю лапу.

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