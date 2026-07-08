Атака РФ на Киев: спасатели показали попадание дрона в дом (фото)

Атака РФ на Киев 8 июля / © ГСЧС Украины

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Российские войска нанесли удар беспилотником по жилому дому в Деснянском районе Киева. В результате атаки повреждены верхние этажи здания, а также пострадал ребенок. Спасатели показали кадры с места происшествия.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Россия атаковала дом в Деснянском районе — что известно

По данным спасателей, в результате попадания в одном из нежилых помещений многоэтажки вспыхнул пожар. Огонь охватил площадь в 20 квадратных метров.

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Во время ликвидации последствий атаки сотрудники ГСЧС эвакуировали из дома ребенка, который получил резаные раны. На свежем воздухе его сразу передали бригаде медиков для оказания помощи.

На данный момент спасатели, полиция и все соответствующие экстренные службы города продолжают работать на месте происшествия для преодоления последствий обстрела.

Дрон РФ попал в дом в Киеве — фото и видео

Атака РФ на Киев 8 июля / © ГСЧС Украины

Атака РФ на Киев 8 июля / © ГСЧС Украины

Атака РФ на Киев 8 июля / © ГСЧС Украины

Атака РФ на Киев 8 июля / © ГСЧС Украины

Атака РФ на Киев 8 июля / © ГСЧС Украины

Атака РФ на Киев 8 июля / © ГСЧС Украины

Атака РФ на Киев — последние новости

Напомним, в Деснянском районе Киева вражеский дрон попал в 25-этажку. Возник пожар, есть пострадавшие.

Сейчас по состоянию на 20:00 8 июля известно о 17 пострадавших в Киеве. Среди них 9 обратились к врачам за помощью, в том числе 17-летний парень.

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Стоит добавить, что в Киеве уже несколько раз за утро объявляли воздушную тревогу. Тем не менее, в столице после отбоя в 12:38 снова произошли взрывы.

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