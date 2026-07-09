Проїзд по 30 грн: депутат попередив про можливе підвищення тарифів у Києві

Метро

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Київрада не встигне розглянути до запланованої дати заборону на зміну тарифів. Тому, ймовірно, слід готуватися до їхнього зростання в Києві.

Про це повідомив депутат Київради Леонід Ємець.

За його словами, пленарне засідання, яке мало би відбутися наступного тижня, тобто від 13 липня, не відбудеться. Тому депутати не зможуть розглянути проєкт рішення щодо заборони підвищення тарифів на проїзд до запланованої дати зміни вартості.

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«Запланованого пленарного засідання Київради наступного тижня не буде. Це означає, що депутати не матимуть можливості розглянути мій проєкт рішення про заборону підняття тарифів. Це означає, що з 15-го числа проїзд коштуватиме 30 грн», — написав Ємець.

Тарифи на воду теж під питанням

Водночас депутат стверджує, що найближчим часом можуть зрости й тарифи на водопостачання.

«Незабаром ще планують піднімати також тарифи на воду», — додав він.

Наразі офіційного підтвердження від Київської міської влади щодо підвищення вартості проїзду до 30 грн з 15 числа, а також щодо можливого перегляду тарифів на воду не оприлюднено. У разі появи офіційної інформації матеріал буде оновлено.

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