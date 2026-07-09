Проезд по 30 грн: депутат предупредил о возможном повышении тарифов в Киеве

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Киевсовет не успеет рассмотреть до планируемой даты запрет на изменение тарифов. Поэтому, вероятно, следует готовиться к их росту в Киеве.

Об этом сообщил депутат Киевсовета Леонид Емец.

По его словам, пленарное заседание, которое должно было состояться на следующей неделе, то есть от 13 июля, не состоится. Поэтому депутаты не смогут рассмотреть проект решения по запрету повышения тарифов на проезд до запланированной даты изменения стоимости.

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«Запланированное пленарное заседание Киевсовета на следующей неделе не будет. Это значит, что у депутатов нет возможности рассмотреть мой проект решения о запрете поднятия тарифов. Это значит, что с 15 числа проезд будет стоить 30 грн», — написал Емец.

Тарифы на воду тоже под вопросом

В то же время, депутат утверждает, что в ближайшее время могут вырасти и тарифы на водоснабжение.

«В скором времени еще планируют поднимать также тарифы на воду», — добавил он.

Пока официальное подтверждение от Киевской городской власти о повышении стоимости проезда до 30 грн с 15 числа, а также о возможном пересмотре тарифов на воду не обнародовано. При появлении официальной информации материал будет обновлен.

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Напомним о коммунальных услугах, за которые владельцы вынуждены платить даже, если не проживают в доме, а что можно заморозить. Юрист подчеркнула, что наличие имущества обязывает владельца удерживать квартиру, даже если там никто не живет.

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