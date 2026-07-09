В Вишневом был склад боеприпасов: Зеленский назвал причину трагедии

Удар по Вишневому 6 июля

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Президент Владимир Зеленский подтвердил, что в Вишневом под Киевом враг действительно ударил по складу с боеприпасами.

Об этом глава государства сказал во время онлайн-разговора с журналистами.

«По Вишневому и расследованию взрыва. Совершенно ужасная ситуация. В Вишневом был склад боеприпасов. Враг поразил этот склад. Пострадало множество людей, большое количество потерь», — заявил он.

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Зеленский рассказал, что получил всю информацию от СБУ, МВД и Генеральной прокуратуры по поводу этой трагедии. Он заверил, что виновные, разместившие арсенал недалеко от жилых кварталов, будут наказаны.

«Есть уголовное дело, люди должны будут привлечены к уголовной ответственности и, безусловно, будут уволены в Укроборонпроме», — сказал он.

Президент уточнил, что в Вишневом был склад одного из предприятий Укроборонпрома.

Ранее Владимир Зеленский поручил СБУ и разведке срочно выяснить, что произошло в Вишневом.

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Напомним, что в Вишневом после ночной российской атаки детонация взрывных предметов на месте попадания длилась несколько часов. Жителей призвали не выходить на улицу, не открывать окна и при возможности эвакуировать детей.

В Вишневом удар уничтожил около 5 улиц. В городе эвакуировали около 500 человек.

В результате удара в Вишневом погибли 8 человек и 29 получили ранения.

В The Wall Street Journal предположили, что вторичные взрывы могут свидетельствовать о детонации хранившихся на складе боеприпасов.

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Нардепка Марьяна Безуглая написала, что якобы в Вишневом россияне попали в склад боеприпасов. Однако почти сразу депутат удалила этот пост у телеграмм, который сохранился только в «кэшах».

В свою очередь, в Генштабе заверили, что объект в Вишневом, где после российского обстрела 6 июля произошла масштабная вторичная детонация, не имеет никакого отношения к ВСУ.

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