На Київ суне серйозна небезпека: синоптики забили тривогу — коли вдарить стихія

У Києві прогнозують грози / © ТСН

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У Києві та Київській області до кінця доби 11 липня очікуються небезпечні погодні умови.

За інформацією Українського гідрометцентру, найближчими годинами регіон накриють грози, у зв’язку з чим оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

У Київській міській державній адміністрації закликали мешканців та гостей столиці бути особливо обережними під час негоди та дотримуватися правил безпеки.

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Зокрема, під час грози рекомендується не перебувати поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі та великих дерев, а також не залишати поруч із ними автомобілі через ризик падіння гілок або дерев.

У міській адміністрації також нагадали, що у разі підтоплення вулиць, падіння дерев чи гілок, несправності світлофорів або дорожніх знаків необхідно звертатися до відповідних міських служб.

Якщо ж падіння дерев або гілок становить загрозу життю чи є постраждалі, слід негайно викликати рятувальників та медиків.

У КМДА закликають киян уважно стежити за змінами погодних умов і, за можливості, обмежити перебування на відкритому повітрі до завершення негоди.

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Нагадаємо, у суботу, 11 липня, потужна негода накрила одразу кілька регіонів України. Зокрема, після інтенсивної зливи вулиці Рівного частково затопило. Негода також зачепила Львівську область.

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