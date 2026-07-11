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Росія втретє за тиждень атакувала Київ: гриміли вибухи, спалахнули пожежі, є поранені — усі деталі (фото)
Вночі 11 липня армія Російської Федерації завдала нового удару по Києву. Атаковано три райони столиці. Є поранені, зокрема дитина.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
«Вже втретє за тиждень Росія прицільно обстрілює Київ. Внаслідок атаки на столицю постраждало 10 осіб, з них одна дитина», — йдеться у повідомленні рятувальників.
Влучання та пожежі сталися у трьох районах міста: Солом’янському, Дарницькому та Дніпровському.
У Солом’янському районі сталося влучання в триповерхову офісну та складську будівлю. Після «прильоту» виникла пожежа, яку вже вдалося ліквідувати. Окрім того, внаслідок вибухової хвилі пошкоджено залізничний локомотив.
У Дарницькому районі після влучання в проїжджу частину сталося займання електрощитової регулювання світлофорів. У прилеглих житлових будинках вибито вікна.
У Дніпровський район через російський удар сталася пожежа в складському приміщенні.