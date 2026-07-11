У Києві пролунали вибухи: столиця під ракетною атакою

Атака на Київ / © Getty Images

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У Києві в ніч проти 11 липня пролунали потужні вибухи, після чого була оголошена повітряна тривога.

Про це інформують кореспонденти ТСН.ua.

Голова КМВА Тимур Ткаченко заявив, що столиця перебуває під ракетною атакою ворога.

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«Ворог атакує столицю ракетами. Будь ласка, перебувайте у безпечних місцях!» — йдеться у повідомленні.

Пізніше повідомлялося про повторні вибухи.

Мер Києва Віталій Кличко заявив про задимлення на нежитловій території у Дніпровському районі.

Моніторингові канали повідомляють, що столицю атакують ракетами С-400.

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Раніше повідомлялося, що російські війська завдали ракетного удару по портовій інфраструктурі Одещини, внаслідок чого загинула одна людина.

Ми раніше інформували, що росіяни масовано атакували Запоріжжя авіабомбами, внаслідок чого загинула людина.

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