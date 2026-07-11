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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
2558
Час на прочитання
1 хв

У Києві пролунали вибухи: столиця під ракетною атакою

В столиці було чутно щонайменше три вибухи.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Атака на Київ

Атака на Київ / © Getty Images

У Києві в ніч проти 11 липня пролунали потужні вибухи, після чого була оголошена повітряна тривога.

Про це інформують кореспонденти ТСН.ua.

Голова КМВА Тимур Ткаченко заявив, що столиця перебуває під ракетною атакою ворога.

«Ворог атакує столицю ракетами. Будь ласка, перебувайте у безпечних місцях!» — йдеться у повідомленні.

Пізніше повідомлялося про повторні вибухи.

Мер Києва Віталій Кличко заявив про задимлення на нежитловій території у Дніпровському районі.

Моніторингові канали повідомляють, що столицю атакують ракетами С-400.

Раніше повідомлялося, що російські війська завдали ракетного удару по портовій інфраструктурі Одещини, внаслідок чого загинула одна людина.

Ми раніше інформували, що росіяни масовано атакували Запоріжжя авіабомбами, внаслідок чого загинула людина.

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Дата публікації
Кількість переглядів
2558
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