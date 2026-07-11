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У Києві пролунали вибухи: столиця під ракетною атакою
В столиці було чутно щонайменше три вибухи.
У Києві в ніч проти 11 липня пролунали потужні вибухи, після чого була оголошена повітряна тривога.
Про це інформують кореспонденти ТСН.ua.
Голова КМВА Тимур Ткаченко заявив, що столиця перебуває під ракетною атакою ворога.
«Ворог атакує столицю ракетами. Будь ласка, перебувайте у безпечних місцях!» — йдеться у повідомленні.
Пізніше повідомлялося про повторні вибухи.
Мер Києва Віталій Кличко заявив про задимлення на нежитловій території у Дніпровському районі.
Моніторингові канали повідомляють, що столицю атакують ракетами С-400.
Раніше повідомлялося, що російські війська завдали ракетного удару по портовій інфраструктурі Одещини, внаслідок чого загинула одна людина.
Ми раніше інформували, що росіяни масовано атакували Запоріжжя авіабомбами, внаслідок чого загинула людина.