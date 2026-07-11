В Киеве раздались взрывы: столица под ракетной атакой

Атака на Киев / © Getty Images

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В Киеве в ночь на 11 июля прогремели мощные взрывы, после чего была объявлена воздушная тревога.

Об этом информируют корреспонденты ТСН.ua.

Глава КМВА Тимур Ткаченко заявил, что столица находится под ракетной атакой врага.

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«Враг атакует столицу ракетами. Пожалуйста, находитесь в безопасных местах!» — говорится в сообщении.

Позже сообщалось о повторных взрывах.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о задымлении на нежилой территории в Днепровском районе.

Мониторинговые каналы сообщают, что столицу атакуют ракетами С-400.

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Ранее сообщалось, что российские войска нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесщины, в результате чего погиб один человек.

Мы ранее информировали, что россияне массированно атаковали Запорожье авиабомбами, в результате чего погиб человек.

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