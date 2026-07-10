Погода в Киеве резко ухудшится: синоптики предупредили о стихийном бедствии и назвали время

Киев / иллюстративное фото / © УНИАН

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В пятницу, 10 июля, в Киеве и Киевской области ожидается преимущественно облачная погода с умеренной температурой, которая ближе к вечеру может принести жителям региона летние дожди с грозами.

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 10 июля в Киеве ожидается дождь, местами с грозой. Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах от +20 до +22 градусов тепла.

Как прогнозируют в Украинском гидрометцентре, 10 июля в Киевской области будет облачно с прояснениями. По прогнозу синоптиков, ночь пройдет без осадков, однако днем возможны кратковременные дожди. Ветер будет западный и будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +9 до +14 градусов тепла, днём ожидается от +19 до +24 градусов выше нуля.

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В Киеве ночью столбики термометров будут показывать от +12 до +14 градусов тепла, днём ожидается от +21 до +23 градусов тепла.

На метеопортале Sinoptik сообщают, что с самого утра и до позднего вечера небо в Киеве будет затянуто облаками. Утро и день пройдут без осадков. Вечером возможен мелкий дождь.

Температура воздуха днём будет колебаться от +14 до +22 градусов тепла.

Погода в Киеве 10 июля

Ранее синоптики рассказали, какую погоду следует ожидать украинцам в пятницу, 10 июля.

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