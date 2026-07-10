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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
488
Час на прочитання
2 хв

Погода в Києві різко зіпсується: синоптики попередили про нашестя стихії і назвали час

Прогноз погоди у Києві на 10 липня обіцяє мінливу синоптичну ситуацію від самого ранку і до пізнього вечора.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Київ / фото ілюстративне

Київ / фото ілюстративне / © УНІАН

У п’ятницю, 10 липня, у Києві та Київській області очікується переважно хмарна погода з помірним теплом, яка ближче до вечора може принести жителям регіону літні дощі з грозами.

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, 10 липня у Києві пройде дощ, місцями з грозою. Температура повітря протягом дня коливатиметься в межах від +20 до +22 градусів тепла.

Як прогнозують в Українському гідрометцентрі, на Київщині 10 липня буде хмарно із проясненнями. За прогнозом синоптиків, ніч пройде без опадів, проте вдень ймовірні короткочасні дощі. Вітер буде західний та дутиме зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря по області вночі коливатиметься від +9 до +14 градусів тепла, вдень очікується від +19 до +24 градусів вище нуля.

У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +12 до +14 градусів тепла, вдень очікується від +21 до +23 градусів тепла.

На погодному порталі Sinoptik повідомляють, що від самого ранку й до пізнього вечора, небо у Києві буде вкрите хмарами. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері можливий дрібний дощ.

Температура повітря вдень коливатиметься від +14 до +22 градусів тепла.

Погода у Києві 10 липня / © скриншот

Погода у Києві 10 липня / © скриншот

Раніше синоптики розповіли, якої погоди очікувати українцям у п’ятницю, 10 липня.

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Дата публікації
Кількість переглядів
488
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