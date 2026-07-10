После атаки РФ озеро в Киеве еще долго будет оставаться загрязненным: эксперт сделал заявление

Озеро Кирилловское

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Ликвидация последствий загрязнения озера Кирилловского горюче-смазочными материалами после российской атаки на Киев 2 июля продлится еще долгое время. В настоящее время коммунальщики продолжают очистку воды специальными сорбентами, чтобы не допустить попадания нефтепродуктов на дно.

Об этом в эфире День.LIVE сообщил генеральный директор КП «Плес» Андрей Вагин.

Водоем еще долго будет оставаться в неудовлетворительном состоянии

По словам Вагина, работы по ликвидации последствий загрязнения продолжаются и быстро восстановить экологическое состояние водоема не получится.

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В то же время он подчеркнул, что риска попадания нефтепродуктов в подземные воды нет.

«Нефтепродукты не могут попасть в подземные воды, ведь водоем имеет гидрозамок. Кроме того, горюче-смазочные материалы легче воды, поэтому остаются на ее поверхности», — пояснил глава КП «Плесо».

Как очищают водоем

После завершения работы спасателей очисткой занимаются специалисты КП «Плес».

Для этого используют специальные абсорбенты, которые поглощают горюче-смазочные материалы с поверхности воды.

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Как пояснил Вагин, эти материалы собирают через одни-два дня после применения. Это необходимо, чтобы не допустить просадки загрязнителей на дно и их последующего растворения в воде.

Что известно о загрязнении

В ночь на 2 июля в результате российской атаки произошло загрязнение одного из киевских водоемов горюче-смазочными материалами. Речь идет об Кирилловском озере. После этого к ликвидации последствий были привлечены спасатели и коммунальные службы. Чтобы локализовать загрязнение, спасатели установили четыре линии плавучих заграждений протяженностью 350 м, а также 12 линий сорбирующих боновых заграждений длиной 720 м, полностью перекрывших ширину озера.

Также на водоеме работали скимерные системы по сбору нефтепродуктов.

В КП «Плесо» отмечают, что очистка будет продолжаться до тех пор, пока остатки нефтепродуктов не будут полностью убраны с поверхности водоема.

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