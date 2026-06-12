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Пришлось тушить спецтехникой из аэропорта: в ГСЧС показали последствия гигантского пожара в Киевской области после атаки РФ (фото, видео)
На месте пожара работали спасатели Киевской области и Киева, дополнительно привлекалась спецтехника аэропорта «Борисполь».
В Киевской области спасатели ликвидировали пожар на площади 2 тысячи квадратных метров, возникший в результате российского удара БпЛА по объекту инфраструктуры в Бориспольском районе.
Об этом говорится в сообщении ГСЧС Украины в Telegram.
На месте работали спасатели Киевской области и Киева. Дополнительно привлекалась спецтехника аэропорта Борисполь.
Ранее мы писали о том, что в Киевской области продолжается ликвидация масштабных пожаров и вспыхнувшая в результате вражеских обстрелов. Об этом в комментарии ТСН сообщила руководитель пресс-службы ГУ ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан.
По словам собеседницы, огонь охватил около 2000 квадратных метров. Несмотря на сложности с подвозом воды, спасатели продолжают бороться с огнем.
«Очень большая площадь и воду приходится подвозить с помощью дополнительной техники», — пояснила Рубан.