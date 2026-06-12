Тушение пожара под Киевом

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В Киевской области спасатели ликвидировали пожар на площади 2 тысячи квадратных метров, возникший в результате российского удара БпЛА по объекту инфраструктуры в Бориспольском районе.

Об этом говорится в сообщении ГСЧС Украины в Telegram.

На месте работали спасатели Киевской области и Киева. Дополнительно привлекалась спецтехника аэропорта Борисполь.

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Ранее мы писали о том, что в Киевской области продолжается ликвидация масштабных пожаров и вспыхнувшая в результате вражеских обстрелов. Об этом в комментарии ТСН сообщила руководитель пресс-службы ГУ ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан.

Тушение пожара под Киевом

Тушение пожара под Киевом

Тушение пожара под Киевом

Тушение пожара под Киевом

Тушение пожара под Киевом

Тушение пожара под Киевом

Тушение пожара под Киевом

Тушение пожара под Киевом

По словам собеседницы, огонь охватил около 2000 квадратных метров. Несмотря на сложности с подвозом воды, спасатели продолжают бороться с огнем.

Гасіння пожежі під Києвом

«Очень большая площадь и воду приходится подвозить с помощью дополнительной техники», — пояснила Рубан.

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