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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Після атаки РФ озеро в Києві ще довго залишатиметься забрудненим: експерт зробив заяву

Водойму після атаки РФ очищатимуть ще довго.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Після атаки РФ озеро в Києві ще довго залишатиметься забрудненим: експерт зробив заяву

Озеро Кирилівське

Ліквідація наслідків забруднення озера Кирилівського паливно-мастильними матеріалами після російської атаки на Київ 2 липня триватиме ще довгий час. Наразі комунальники продовжують очищення води спеціальними сорбентами, щоб не допустити потрапляння нафтопродуктів на дно.

Про це в ефірі День.LIVE повідомив генеральний директор КП «Плесо» Андрій Вагін.

Водойма ще довго залишатиметься у незадовільному стані

За словами Вагіна, роботи з ліквідації наслідків забруднення тривають і швидко відновити екологічний стан водойми не вдасться.

Водночас він наголосив, що ризику потрапляння нафтопродуктів у підземні води немає.

«Нафтопродукти не можуть потрапити в підземні води, адже водойма має гідрозамок. Крім того, паливно-мастильні матеріали легші за воду, тому залишаються на її поверхні», — пояснив очільник КП «Плесо».

Як очищають водойму

Після завершення роботи рятувальників очищенням займаються фахівці КП «Плесо».

Для цього використовують спеціальні абсорбенти, які поглинають паливно-мастильні матеріали з поверхні води.

Як пояснив Вагін, ці матеріали збирають через одну-дві доби після застосування. Це необхідно, щоб не допустити осідання забруднювачів на дно та їх подальшого розчинення у воді.

Що відомо про забруднення

У ніч проти 2 липня внаслідок російської атаки сталося забруднення однієї з київських водойм паливно-мастильними матеріалами. Йдеться про озеро Кирилівське. Після цього до ліквідації наслідків залучили рятувальників та комунальні служби. Щоби локалізувати забруднення рятувальники встановили чотири лінії плавучих загороджень протяжністю 350 м, а також 12 ліній сорбуючих бонових загороджень довжиною 720 м, які повністю перекрили ширину озера.

Також на водоймі працювали скімерні системи для збору нафтопродуктів.

У КП «Плесо» зазначають, що очищення триватиме доти, доки залишки нафтопродуктів не буде повністю прибрано з поверхні водойми.

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Дата публікації
Кількість переглядів
21
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