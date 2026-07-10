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Після атаки РФ озеро в Києві ще довго залишатиметься забрудненим: експерт зробив заяву
Водойму після атаки РФ очищатимуть ще довго.
Ліквідація наслідків забруднення озера Кирилівського паливно-мастильними матеріалами після російської атаки на Київ 2 липня триватиме ще довгий час. Наразі комунальники продовжують очищення води спеціальними сорбентами, щоб не допустити потрапляння нафтопродуктів на дно.
Про це в ефірі День.LIVE повідомив генеральний директор КП «Плесо» Андрій Вагін.
Водойма ще довго залишатиметься у незадовільному стані
За словами Вагіна, роботи з ліквідації наслідків забруднення тривають і швидко відновити екологічний стан водойми не вдасться.
Водночас він наголосив, що ризику потрапляння нафтопродуктів у підземні води немає.
«Нафтопродукти не можуть потрапити в підземні води, адже водойма має гідрозамок. Крім того, паливно-мастильні матеріали легші за воду, тому залишаються на її поверхні», — пояснив очільник КП «Плесо».
Як очищають водойму
Після завершення роботи рятувальників очищенням займаються фахівці КП «Плесо».
Для цього використовують спеціальні абсорбенти, які поглинають паливно-мастильні матеріали з поверхні води.
Як пояснив Вагін, ці матеріали збирають через одну-дві доби після застосування. Це необхідно, щоб не допустити осідання забруднювачів на дно та їх подальшого розчинення у воді.
Що відомо про забруднення
У ніч проти 2 липня внаслідок російської атаки сталося забруднення однієї з київських водойм паливно-мастильними матеріалами. Йдеться про озеро Кирилівське. Після цього до ліквідації наслідків залучили рятувальників та комунальні служби. Щоби локалізувати забруднення рятувальники встановили чотири лінії плавучих загороджень протяжністю 350 м, а також 12 ліній сорбуючих бонових загороджень довжиною 720 м, які повністю перекрили ширину озера.
Також на водоймі працювали скімерні системи для збору нафтопродуктів.
У КП «Плесо» зазначають, що очищення триватиме доти, доки залишки нафтопродуктів не буде повністю прибрано з поверхні водойми.