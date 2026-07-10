Объединит лидеров для восстановления и развития Украины: в Киеве открыли Школу городов и громад

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В Киеве открыли Школу городов и громад – новую образовательно-практическую платформу, соучредителем которой стал предприниматель, меценат и владелец SMK Group Денис Парамонов.

Учебная программа Школы будет охватывать главные направления развития громад: образование, медицину, социальную защиту, безопасность, муниципальное управление, ветеранскую политику, привлечение инвестиций, развитие местной экономики и межсекторальное партнерство. Ее участниками станут главы громад, их команды, руководители профильных департаментов, депутаты местных советов и муниципальные управленцы.

Школа городов и громад стала частью ведущего украинского образовательно-аналитического консорциума "Школа Нижного", а это означает, что проект и его участники будут иметь доступ к качественной экспертизе, прикладной аналитике и партнерствам на международном, национальном и региональном уровнях.

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"Мы сделаем Школу городов и громад тем местом, где формируется новое поколение местных лидеров и создаются партнерства, которые будут работать на восстановление и развитие Украины", – подчеркнула Президент образовательно-аналитического консорциума "Школа Нижного" Анна Мищенко.

Соучредитель Школы городов и громад, владелец SMK Group Денис Парамонов убежден, что послевоенное восстановление Украины в значительной степени будет зависеть именно от профессионализма управленческих команд на местах:

"После войны Украине понадобятся не только ресурсы, но и сильные управленческие команды. Эффективность восстановления будет зависеть от решений, которые будут приниматься в громадах. Именно поэтому знания и практические навыки, которые дает Школа, будут чрезвычайно востребованными. Одним из наших приоритетов также станет развитие образования в громадах и поддержка профессионального роста учителей и руководителей школ".

Участие в открытии Школы приняли вице-премьер-министр по восстановлению Украины – Министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, народный депутат Елена Шуляк, председатель Киевской областной государственной администрации Николай Калашник, представители Верховной Рады, Кабинета Министров, центральных органов исполнительной власти, областных военных администраций, территориальных громад, международных организаций, бизнеса и экспертного сообщества.

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Вице-премьер Алексей Кулеба, обращаясь к представителям громад, подчеркнул: "Именно от профессионализма местных команд зависит, насколько быстро люди получат новое жилье, восстановят школу, будет качественное водоснабжение. Поэтому создание любого нового пространства, открытие нового корпуса или запуск школы – это инвестиция. Инвестиция в образование, в способность нашей страны и, безусловно, в будущее".

Для SMK Group участие в создании Школы городов и громад является продолжением корпоративной философии компании, которая рассматривает инвестиции в развитие громад как важнейший вклад в будущее страны. Именно поэтому компания системно поддерживает образовательные, социальные и благотворительные проекты, направленные на развитие человеческого капитала в Украине.

"Ответственный бизнес инвестирует не только в производство или технологии. Самая важная инвестиция – это люди и их способность строить сильные громады. Именно от качества местного управления зависит, насколько комфортной, безопасной и перспективной будет страна для каждой семьи. Мы хотим, чтобы Школа городов и громад стала местом, где рождаются решения, которые меняют жизнь людей", – заявил Денис Парамонов.

"Ни одна громада сегодня не может развиваться изолированно. Лучшие решения рождаются там, где объединяются местное самоуправление, государство, бизнес, экспертная среда и международные партнеры. Именно такую экосистему сотрудничества мы строим через Школу городов и громад. Для нас это логичное продолжение нашей миссии – готовить лидеров, которые не просто управляют процессами, а создают состоятельные громады, способные развиваться, привлекать инвестиции и обеспечивать качество жизни людей. Мы хотим, чтобы Школа стала местом, где рождаются практические решения, формируется новое поколение местных лидеров и создаются партнерства, которые будут работать на восстановление и развитие Украины", – резюмировала Анна Мищенко.

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