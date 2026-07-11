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ТСН в социальных сетях

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Категория
Киев
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Россия третий раз за неделю атаковала Киев: гремели взрывы, вспыхнули пожары, есть раненые — все детали (фото)

Посреди ночи российская армия атаковала три района столицы, ранены.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Атака на Киев

Атака на Киев

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Ночью 11 июля армия Российской Федерации нанесла новый удар по Киеву. Атакованы три района столицы. Есть раненые, в том числе ребенок.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

«Уже третий раз за неделю Россия прицельно обстреливает Киев», — говорится в сообщении спасателей.

Попадания и пожары произошли в трех районах города: Соломенском, Дарницком и Днепровском. В городе повреждены жилые дома, припаркованные автомобили и здание аптеки.

В Соломенском районе произошло попадание в трехэтажное офисное и складское здание. После «прилета» возник пожар, который уже удалось ликвидировать. Кроме того, в результате взрывной волны поврежден железнодорожный локомотив.

В Дарницком районе после попадания в проезжую часть произошло возгорание электрощитовой регулировки светофоров. В близлежащих жилых домах выбиты окна.

В Днепровский район из-за российского удара произошел пожар в складском помещении.

По данным полиции, по состоянию на 08:30 известно об 11 пострадавших, среди которых 11-летний мальчик.

Атака на Киев.

РФ ударила сразу по трем районам Киева.

РФ ударила сразу по трем районам Киева.

РФ ударила сразу по трем районам Киева.

РФ ударила сразу по трем районам Киева.

РФ ударила сразу по трем районам Киева.

РФ ударила сразу по трем районам Киева.

РФ ударила сразу по трем районам Киева.

РФ ударила сразу по трем районам Киева.

РФ ударила сразу по трем районам Киева.

РФ ударила сразу по трем районам Киева.

В результате очередной российской атаки на Киев пострадали Дарницкий, Днепровский и Соломенский районы / © Национальная полиция Киева

В результате очередной российской атаки на Киев пострадали Дарницкий, Днепровский и Соломенский районы / © Национальная полиция Киева

В результате очередной российской атаки на Киев пострадали Дарницкий, Днепровский и Соломенский районы / © Национальная полиция Киева

В результате очередной российской атаки на Киев пострадали Дарницкий, Днепровский и Соломенский районы / © Национальная полиция Киева

Напомним, в Киеве этой ночью с 03:40 до 05:02 продолжалась воздушная тревога. Впрочем, первые взрывы в столице прогремели еще до объявления. Глава КМВА Тимур Ткаченко заявил, что город находится под ракетной атакой.

В результате российской ракетной атаки повреждения получили здания сразу в нескольких районах города.

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Дата публикации
Количество просмотров
1372
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