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Россия третий раз за неделю атаковала Киев: гремели взрывы, вспыхнули пожары, есть раненые — все детали (фото)
Посреди ночи российская армия атаковала три района столицы, ранены.
Ночью 11 июля армия Российской Федерации нанесла новый удар по Киеву. Атакованы три района столицы. Есть раненые, в том числе ребенок.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
«Уже третий раз за неделю Россия прицельно обстреливает Киев», — говорится в сообщении спасателей.
Попадания и пожары произошли в трех районах города: Соломенском, Дарницком и Днепровском. В городе повреждены жилые дома, припаркованные автомобили и здание аптеки.
В Соломенском районе произошло попадание в трехэтажное офисное и складское здание. После «прилета» возник пожар, который уже удалось ликвидировать. Кроме того, в результате взрывной волны поврежден железнодорожный локомотив.
В Дарницком районе после попадания в проезжую часть произошло возгорание электрощитовой регулировки светофоров. В близлежащих жилых домах выбиты окна.
В Днепровский район из-за российского удара произошел пожар в складском помещении.
По данным полиции, по состоянию на 08:30 известно об 11 пострадавших, среди которых 11-летний мальчик.
Атака на Киев.
Напомним, в Киеве этой ночью с 03:40 до 05:02 продолжалась воздушная тревога. Впрочем, первые взрывы в столице прогремели еще до объявления. Глава КМВА Тимур Ткаченко заявил, что город находится под ракетной атакой.
В результате российской ракетной атаки повреждения получили здания сразу в нескольких районах города.