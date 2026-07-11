Киев / © УНИАН

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В эти выходные, 11–12 июля, в Киеве и Киевской области ожидается прохладная и пасмурная погода.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает, что в Киеве 11–12 июля следует ожидать кратковременных дождей, возможно, с грозами. Температура воздуха днём будет колебаться от +20 до +22 градусов тепла.

«Поэтому пока что, отправляясь на природу, нужно иметь с собой что-нибудь сухое на замену мокрым тканевым кроссовкам, зонтик, целлофановые пакеты (только не выбрасывайте их в ближайшую рощу), более тёплую одежду, дождевик или ветровку, аспирин — вдруг в носу закружило от свежести», — написала синоптик на своей странице в Facebook.

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По данным Украинского гидрометцентра, 11 июля в Киевской области будет облачно с прояснениями. Днём возможны кратковременные дожди, по области местами ожидаются грозы.

Ветер будет юго-западный и будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха в области днем ожидается от +17 до +22 градусов тепла.

В Киеве ночью столбики термометров будут показывать в дневное время около +20 градусов тепла.

На метеопортале Sinoptik сообщают, что в столице 11 июля облачная погода продержится весь день. Очень сильный дождь с грозой, который начнётся во второй половине дня, к вечеру сменится дождём.

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Температура воздуха днём будет колебаться от +16 до +20 градусов тепла.

Погода в Киеве 11 июля

В воскресенье, 12 июля, погода будет пасмурной в течение всего дня. Столбики термометров будут показывать от +14 градусов тепла ночью до +24 градусов тепла днём.

Погода в Киеве 12 июля

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 11 июля.

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