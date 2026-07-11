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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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1520
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Удар по Киеву: ракета упала возле жилых домов — детали атаки (фото, видео)

Ракета упала посреди дороги в Дарницком районе столицы и спасла десятки жизней.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Ракета упала прямо посреди дороги

Ракета упала прямо посреди дороги

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Ночью против 11 июля российская армия нанесла ракетный удар по Киеву. Под прицелом оказался Дарницкий район столицы.

Об этом сообщил глава Дарницкой районной администрации Александр Ковтунов.

«Ракета упала на проезжую часть. Это позволило избежать гораздо более страшных последствий. В то же время повреждены жилые дома — выбиты окна и двери», — подчеркнул чиновник.

В то же время в ГСЧС сообщили, что после попадания ракеты занялась электрощитовая регулировка светофоров. Наутро пожар был ликвидирован. В близлежащих жилых домах выбиты окна.

Фото и видео

Ракета упала в Дарницком районе Киева.

Ракета упала в Дарницком районе Киева.

Ракета упала в Дарницком районе Киева.

Ракета упала в Дарницком районе Киева.

Напомним, этой ночью, 11 июля, РФ нанесла третий удар через неделю по Киеву. В Соломенском, Дарницком и Днепровском районах города зафиксированы попадания и пожары. По меньшей мере, десять человек были ранены. В частности, ребенка.

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Дата публикации
Количество просмотров
1520
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