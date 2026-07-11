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Третья атака за неделю: РФ вновь ударила баллистикой по Киеву — все, что известно
В ночь на 11 июля российские войска нанесли третий за неделю прицельный удар по Киеву.
Сегодня ночью, 11 июля, российские войска снова нанесли ракетный удар баллистике по Киеву.
Все, что известно о новой атаке РФ, и почему взрывы снова прогремели до сирены воздушной тревоги, выяснял ТСН. ua.
Третья атака через неделю
РФ начала атаку около 4 утра. Атака произошла неожиданно, ведь ни КМВА, ни Воздушные Силы ВС Украины или мониторинговые каналы в Телеграмм не извещали об опасности. Сигнал тревоги в столице раздался только после трех взрывов через несколько минут.
«Уже в третий раз за неделю Россия прицельно обстреливает Киев. В результате атаки на столицу пострадали 10 человек, из них один ребенок», — говорилось в сообщении спасателей.
Впоследствии в полиции уточнили, что количество раненых выросло до 11. Известно, что раненому мальчику — 11 лет. Четверо пострадавших были госпитализированы. Остальные медики оказали помощь на месте
Где были попадания
Соломенский район: в результате попадания в трехэтажное офисное и складское здание возник пожар. Пожар ликвидирован. По другому адресу в результате взрывной волны поврежден железнодорожный локомотив.
Дарницкий район: после попадания в проезжую часть произошло возгорание электрощитовой регулировки светофоров. Пожар ликвидирован. В близлежащих жилых домах выбиты окна.
Днепровский район: в результате попадания произошел пожар в складском помещении.
В результате вражеского обстрела в городе повреждены жилые дома, припаркованные автомобили и здание аптеки.
Удар по Киеву 11 июля (5 фото)
Российские ракеты воюют против киосков — в Сети появилось видео поврежденного хлебного магазина в Киеве.
Ракета упала на проезжую часть
По словам главы Дарницкой районной администрации Александра Ковтунова, ракета упала на проезжую часть. Это позволило избежать гораздо более страшных последствий. В то же время повреждены жилые дома — выбиты окна и двери.
Изменения движения транспорта
В КГВА предупредили, что в результате массированной атаки в ночь на 11 июля общественный транспорт курсирует с изменениями:
Движение трамваев маршрута № 8 временно приостановлено.
Организован временный автобусный маршрут №8Т: ст. м. «Позняки» — ул. Ялтинская.
Трамваи №25 курсируют к ст. м. «Бориспольская».
Троллейбусы № 27 двигаются по маршруту: ст. м. «Почайна» — Индустриальный путепровод.
Автобусы маршрутов №№ 2 и 25 курсируют по ул. Новополевой.
Почему взрывы раздались до объявления тревоги
Воздушные силы отчитались, что РФ этой ночью ударила по Украине, в частности, 6 баллистическими ракетами Искандер-М/С-400 из Брянской области.). Из-за высокой скорости таких ракет (около 2000 м/с) тревога часто раздается с опозданием, а средствам ПВО трудно их перехватить.
Предыдущий удар С-400 по Киеву произошел ночью 8 июля, при этом Воздушные силы не успели включить опоздавший на минуту сигнал тревоги.
Последние атаки РФ
В результате российского ракетного удара по Киеву в ночь на 8 июля погибла женщина, еще два человека получили ранения.
Кроме сегодняшней и атаки 8 июля, на этой неделе россияне атаковали Киев и пригород 6 июля. Тогда из 23 запущенных баллистических ракет и 6 противокорабельных ракет Циркон или Оникс украинской противоракетной обороной не было перехвачено ни одной.
Во время этого удара в Киеве погибли 19 человек.
В результате удара в Вишневом погибли 9 человек. В The Wall Street Journal предположили, что вторичные взрывы могут свидетельствовать о детонации хранившихся на складе боеприпасов.
Зеленский поручил СБУ и разведке срочно выяснить, что произошло в Вишневом. Затем президент признал, что в Вишневом враг попал в склад боеприпасов одного из предприятий «Укроборонпрома».