Удар по Києву 11 липня / © ДСНС

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Сьогодні вночі, 11 липня, російські війська знову завдали ракетного удару балістикою по Києву.

Все, що відомо про нову атаку РФ, та чому вибухи знову пролунали до сирени повітряної тривоги, з’ясовував ТСН. ua.

Третя атака за тиждень

РФ розпочала атаку близько 4 ранку. Атака відбулась несподівано, адже, а ні КМВА, а ні Повітряні Сили ЗС України чи моніторингові канали в Телеграм не сповіщали про небезпеку. Сигнал тривоги у столиці пролунав лише після трьох вибухів через декілька хвилин.

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«Вже втретє за тиждень Росія прицільно обстрілює Київ. Внаслідок атаки на столицю постраждало 10 осіб, з них одна дитина», — йшлося у повідомленні рятувальників.

Згодом у поліції уточнили, що кількість поранених зросла до 11. Відомо, що пораненому хлопчикові — 11 років. Четверо постраждалих було госпіталізовано. Решті медики надали допомогу на місці

Де були влучання

Солом’янський район: внаслідок влучання в триповерхову офісну та складську будівлю виникла пожежа. Наразі пожежу ліквідовано. За іншою адресою внаслідок вибухової хвилі пошкоджено залізничний локомотив.

Дарницький район: після влучання в проїжджу частину сталося загоряння електрощитової регулювання світлофорів. Пожежу ліквідовано. У прилеглих житлових будинках вибито вікна.

Дніпровський район: внаслідок влучання сталася пожежа в складському приміщенні.

Унаслідок ворожого обстрілу у місті пошкоджено житлові будинки, припарковані автомобілі та будівлю аптеки.

Удар по Києву 11 липня (5 фото)

Російські ракети воюють проти кіосків — у Мережі з’явилося відео пошкодженого хлібного магазину в Києву.

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Ракета впала на проїжджу частину

За словами голови Дарницької районної адміністрації Олександра Ковтунова, ракета впала на проїжджу частину. Це дозволило уникнути значно страшніших наслідків. Водночас пошкоджено житлові будинки — вибито вікна та двері.

Зміни руху транспорту

У КМВА попередили, що внаслідок масованої атаки в ніч на 11 липня громадський транспорт курсує зі змінами:

Рух трамваїв маршруту № 8 тимчасово призупинений.

Організовано тимчасовий автобусний маршрут № 8Т: ст. м. «Позняки» — вул. Ялтинська.

Трамваї № 25 курсують до ст. м. «Бориспільська».

Тролейбуси № 27 рухаються за маршрутом: ст. м. «Почайна» — Індустріальний шляхопровід.

Автобуси маршрутів №№ 2 та 25 курсують до вул. Новопольової.

Чому вибухи пролунали до оголошення тривоги

Повітряні сили прозвітували, що РФ цієї ночі вдарила по Україні, зокрема, 6 балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 із Брянської області.). Через високу швидкість таких ракет (близько 2000 м/с) тривога часто лунає із запізненням, а засобам ППО важко їх перехопити.

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Попередній удар С-400 по Києву стався вночі 8 липня, при цьому Повітряні сили не встигли включити сигнал тривоги, який спізнився на хвилину.

Останні атаки РФ

Внаслідок російського ракетного удару по Києву в ніч проти 8 липня загинула жінка, ще двоє людей дістали поранення.

Крім сьогоднішньої, і атаки 8 липня, цього тижня росіяни атакували Київ і передмістя 6 липня. Тоді з 23 запущених балістичних ракет і 6 протикорабельних ракет «Циркон» або «Онікс» українською протиракетною обороною не було перехоплено жодної.

Під час цього удару в Києві загинуло 19 людей.

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Внаслідок удару у Вишневому загинуло 9 людей. У The Wall Street Journal припустили, що вторинні вибухи можуть свідчити про детонацію боєприпасів, які зберігалися на складі.

Зеленський доручив СБУ та розвідці терміново з’ясувати, що сталося у Вишневому. Згодом президент визнав, що у Вишневому ворог влучив у склад боєприпасів одного з підприємств «Укроборонпрому».

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