- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 118
- Час на прочитання
- 2 хв
Діставайте теплий одяг: погода в Києві різко зіпсується, синоптики попередили про нашестя негоди — дати
Погода у Києві цими вихідними готує неприємні сюрпризи у вигляді тривалих опадів та грозової активності.
Цими вихідними, 11–12 липня, у Києві та Київській області очікується прохолодна і похмура погода.
Синоптикиня Наталка Діденко попереджає, що у Києві 11-12 липня варто чекати на короткочасні дощі. можливо з грозами. Температура повітря вдень коливатиметься від +20 до +22 градусів тепла.
«Тому поки що, вибираючись на природу, треба щось мати сухе на заміну мокрим тканинним кросівкам, парасолі, целофанчики (тільки не викинути їх у найближчу посадку), теплішу одежу, дощовик чи вітровик, аспірин — раптом у носі закрутило від свіжості», — написала синопткиня на своїй сторінці у Facebook.
За даними Українського гідрометцентру, у Київській області 11 липня буде хмарно із проясненнями. Вдень ймовірні короткочасні дощі, по області місцями очікуються грози.
Вітер буде південно-західний та дутиме зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря по області вдень очікується від +17 до +22 градусів тепла.
У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть у денні години близько +20 градусів тепла.
На погодному порталі Sinoptik повідомляють, що у столиці 11 липня хмарна погода протримається увесь день. Дуже сильний дощ із грозою, який розпочнеться у другій половині дня, до вечора зміниться на дощ.
Температура повітря вдень коливатиметься від +16 до +20 градусів тепла.
У неділю, 12 липня, погода буде похмурою увесь день. Стовпчики термометрів показуватимуть від +14 градусів тепла вночі до +24 градусів тепла вдень.
Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 11 липня.
Читайте також:
До України суне пекельна спека до +36: синоптик назвав точну дату
День княгині Ольги 2026 року: що категорично не можна робити, щоб не накликати біду
Гороскоп на 11 липня для всіх знаків зодіаку: день, коли не варто хвалитися
Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.