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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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118
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Діставайте теплий одяг: погода в Києві різко зіпсується, синоптики попередили про нашестя негоди — дати

Погода у Києві цими вихідними готує неприємні сюрпризи у вигляді тривалих опадів та грозової активності.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Київ

Київ / © УНІАН

Цими вихідними, 11–12 липня, у Києві та Київській області очікується прохолодна і похмура погода.

Синоптикиня Наталка Діденко попереджає, що у Києві 11-12 липня варто чекати на короткочасні дощі. можливо з грозами. Температура повітря вдень коливатиметься від +20 до +22 градусів тепла.

«Тому поки що, вибираючись на природу, треба щось мати сухе на заміну мокрим тканинним кросівкам, парасолі, целофанчики (тільки не викинути їх у найближчу посадку), теплішу одежу, дощовик чи вітровик, аспірин — раптом у носі закрутило від свіжості», — написала синопткиня на своїй сторінці у Facebook.

За даними Українського гідрометцентру, у Київській області 11 липня буде хмарно із проясненнями. Вдень ймовірні короткочасні дощі, по області місцями очікуються грози.

Вітер буде південно-західний та дутиме зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря по області вдень очікується від +17 до +22 градусів тепла.

У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть у денні години близько +20 градусів тепла.

На погодному порталі Sinoptik повідомляють, що у столиці 11 липня хмарна погода протримається увесь день. Дуже сильний дощ із грозою, який розпочнеться у другій половині дня, до вечора зміниться на дощ.

Температура повітря вдень коливатиметься від +16 до +20 градусів тепла.

Погода у Києві 11 липня / © скриншот

Погода у Києві 11 липня / © скриншот

У неділю, 12 липня, погода буде похмурою увесь день. Стовпчики термометрів показуватимуть від +14 градусів тепла вночі до +24 градусів тепла вдень.

Погода у Києві 12 липня / © скриншот

Погода у Києві 12 липня / © скриншот

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 11 липня.

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Дата публікації
Кількість переглядів
118
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