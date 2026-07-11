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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
1133
Час на прочитання
1 хв

Внаслідок ракетного удару по Києву постраждало 8 осіб

Сереж постраждалих малолітня дитина.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Ракетний удар по Києву

Ракетний удар по Києву / © Getty Images

Внаслідок ворожої атаки на Київ постраждало 8 осіб, серед яких 11-річна дитина.

Арго це повідомив очільник столиці Віталій Кличко.

«8 постраждалих внаслідок атаки ворога на Київ. Серед поранених 11-річний хлопчик», — йдеться у повідомленні.

Він заявив, що четверо постраждалих перебувають у стаціонарах міських лікарень.

Іншим медики надали допомогу на місці.

Раніше повідомлялося, що у Києві в ніч проти 11 липня пролунали потужні вибухи, після чого була оголошена повітряна тривога.

Пізніше влада Києва розповіла про попередні наслідки нічної ракетної атаки.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1133
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