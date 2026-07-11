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- Київ
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Внаслідок ракетного удару по Києву постраждало 8 осіб
Сереж постраждалих малолітня дитина.
Внаслідок ворожої атаки на Київ постраждало 8 осіб, серед яких 11-річна дитина.
Арго це повідомив очільник столиці Віталій Кличко.
«8 постраждалих внаслідок атаки ворога на Київ. Серед поранених 11-річний хлопчик», — йдеться у повідомленні.
Він заявив, що четверо постраждалих перебувають у стаціонарах міських лікарень.
Іншим медики надали допомогу на місці.
Раніше повідомлялося, що у Києві в ніч проти 11 липня пролунали потужні вибухи, після чого була оголошена повітряна тривога.
Пізніше влада Києва розповіла про попередні наслідки нічної ракетної атаки.
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