В результате ракетного удара по Киеву пострадало 8 человек

Ракетный удар по Киеву / © Getty Images

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В результате вражеской атаки на Киев пострадали 8 человек, среди которых 11-летний ребенок.

Об этом сообщил глава столицы Виталий Кличко.

«8 пострадавших в результате атаки врага на Киев. Среди раненых 11-летний мальчик», — говорится в сообщении.

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Он заявил, что четверо пострадавших находятся в стационарах городских больниц.

Другим медики оказали помощь на месте.

Ранее сообщалось, что в Киеве в ночь на 11 июля прогремели мощные взрывы, после чего была объявлена воздушная тревога.

Позже власти Киева рассказали о предварительных последствиях ночной ракетной атаки.

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