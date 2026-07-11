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- Киев
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В результате ракетного удара по Киеву пострадало 8 человек
Сереж пострадавших малолетний ребенок.
В результате вражеской атаки на Киев пострадали 8 человек, среди которых 11-летний ребенок.
Об этом сообщил глава столицы Виталий Кличко.
«8 пострадавших в результате атаки врага на Киев. Среди раненых 11-летний мальчик», — говорится в сообщении.
Он заявил, что четверо пострадавших находятся в стационарах городских больниц.
Другим медики оказали помощь на месте.
Ранее сообщалось, что в Киеве в ночь на 11 июля прогремели мощные взрывы, после чего была объявлена воздушная тревога.
Позже власти Киева рассказали о предварительных последствиях ночной ракетной атаки.
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