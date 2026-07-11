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- Київ
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Удар по Києву: ракета влучила біля житлових будинків — деталі атаки (фото, відео)
Вночі проти 11 липня російська армія завдала ракетного удару по Києву. Під прицілом опинився Дарницький район столиці.
Про це повідомив голова Дарницької районної адміністрації Олександр Ковтунов.
«Ракета впала на проїжджу частину. Це дозволило уникнути значно страшніших наслідків. Водночас пошкоджено житлові будинки — вибито вікна та двері», — наголосив чиновник.
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