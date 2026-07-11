ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
464
Час на прочитання
1 хв

Удар по Києву: ракета влучила біля житлових будинків — деталі атаки (фото, відео)

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Коментарі
Удар по Києву: ракета влучила біля житлових будинків — деталі атаки (фото, відео)

© ДСНС

Вночі проти 11 липня російська армія завдала ракетного удару по Києву. Під прицілом опинився Дарницький район столиці.

Про це повідомив голова Дарницької районної адміністрації Олександр Ковтунов.

«Ракета впала на проїжджу частину. Це дозволило уникнути значно страшніших наслідків. Водночас пошкоджено житлові будинки — вибито вікна та двері», — наголосив чиновник.

Новина доповнюється
Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
464
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie