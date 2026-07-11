В Киеве прогнозируют грозы / © ТСН

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В Киеве и Киевской области до конца суток 11 июля ожидаются опасные погодные условия.

По информации Украинского гидрометцентра, в ближайшие часы над регионом пройдут грозы, в связи с чем объявлен I уровень опасности (желтый).

В Киевской городской государственной администрации призвали жителей и гостей столицы проявлять особую осторожность во время непогоды и соблюдать правила безопасности.

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В частности, во время грозы рекомендуется не находиться вблизи рекламных щитов, линий электропередач и боьших деревьев, а также не оставлять рядом с ними автомобили из-за риска падения веток или деревьев.

В городской администрации также напомнили, что в случае подтопления улиц, падения деревьев или веток, неисправности светофоров или дорожных знаков необходимо обращаться в соответствующие городские службы.

Если же падение деревьев или веток представляет угрозу для жизни или есть пострадавшие, следует немедленно вызвать спасателей и медиков.

В КГГА призывают киевлян внимательно следить за изменениями погодных условий и по возможности ограничить пребывание на открытом воздухе до окончания непогоды.

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Напомним, в субботу, 11 июля, сильная непогода обрушилась сразу на несколько регионов Украины. В частности, после интенсивного ливня улицы Ровно были частично затоплены. Непогода также затронула Львовскую область.

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