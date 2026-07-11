Почему взрывы в Киеве снова раздались до тревоги: военный эксперт объяснил

Взрывы ранее сирен: спикер УГА Сергей Братчук объяснил, почему киевляне услышали удары баллистики до начала воздушной тревоги 11 июля.

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Во время атаки на Киев 11 июля первые взрывы раздались до объявления сигнала воздушной тревоги, потому что Россия применила баллистику с очень коротким временем подлета.

Об этом рассказал спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, передает«Киев 24».

По его словам, враг подтянул пусковые установки поближе к границе, в частности в Брянскую область РФ. Это снизило продолжительность подлета, поэтому времени на реагирование стало еще меньше.

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«Балистические ракеты очень плохо фиксируются, хуже крылатых ракет в начале своего пуска и соответственно. Поэтому сигнал воздушной тревоги раздался уже после того, как первые взрывы прогремели в столице. К сожалению, это те реалии, которые сегодня у нас есть», — сказал Братчук.

Как этому помочь

Как противодействие российской баллистике, эксперт видит уничтожение тех пусковых установок, которые находятся в приграничной Брянской области.

«И помним, что баллистическое вооружение имеет очень высокую скорость. Соответственно, там две тысячи, даже чуть-чуть больше километров в секунду. То есть понимаем, что там, если в километрах, это более семи с половиной тысяч километров в час, то есть очень высокая скорость. Поэтому время подлета там меньше трех минут. Эта разница и была там в две минутки, когда все это прозвучало. Поэтому очевидно, что враг сейчас на баллистику делает ставку и соответственно, и будет баллистическими ракетами обстреливать и столицу, и, возможно, наши другие регионы там, где он максимально подтянулся», — пояснил Сергей Братчук.

Кроме того, ракетами враг пытается атаковать в том числе и юг нашего государства. Не исключение и сегодняшнее утро, и накануне по Одесщине враг пускал ракеты.

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Напомним, что в ночь на 11 июля российские войска нанесли третий за неделю прицельный удар по Киеву. Попадания и пожары произошли в трех районах города: Соломенском, Дарницком и Днепровском.

В частности, в Дарницком районе столицы ракета упала на проезжую часть.

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