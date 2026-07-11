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- Київ
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Чому вибухи у Києві знову пролунали до тривоги: військовий експерт пояснив
Російська балістика долітає до Києва менш ніж за три хвилини, що й пояснює запізнення сигналу повітряної тривоги під час сьогоднішнього ранкового обстрілу.
Під час атаки на Київ 11 липня перші вибухи пролунали до оголошення сигналу повітряної тривогу, бо Росія застосувала балістику з дуже коротким часом підльоту.
Про це розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, передає «Київ 24».
За його словами, ворог підтягнув пускові установки ближче до кордону, зокрема в Брянську область РФ. Це зменшило тривалість підльоту, тому часу на реагування стало ще менше.
«Балістичні ракети дуже погано фіксуються, гірше, ніж крилаті ракети, на початку свого пуску і відповідно. Тому сигнал повітряної тривоги пролунав вже після того, як перші вибухи пролунали у столиці. На жаль, це ті реалії, які сьогодні у нас є», — сказав Братчук.
Як цьому зарадити
Як протидію російській балістиці, екссперт бачить знищення тих пускових установок, які знаходяться у прикордонні Брянської області.
«І пам’ятаємо, що балістичне озброєння має дуже високу швидкість. Відповідно, там дві тисячі, навіть трошечки більше кілометрів на секунду. Тобто розуміємо, що там, якщо в кілометрах, це понад сім з половиною тисяч кілометрів за годину, тобто надзвичайно висока швидкість. Тому час підльоту там менше навіть трьох хвилин. Оця різниця і була там у дві хвилинки, коли все це пролунало. Тому очевидно, що ворог зараз на балістику робить ставку і відповідно, і буде балістичними ракетами обстрілювати і столицю, і, можливо, наші інші регіони, там, де він максимально підтягнувся», — пояснив Сергій Братчук.
Крім того, ракетами ворог намагається атакувати в тому числі і південь нашої держави. Не виключення і сьогоднішній ранок, і напередодні також по Одещині ворог пускав ракети.
Нагадаємо, що у ніч проти 11 липня російські війська завдали третього за тиждень прицільного удару по Києву. Влучання та пожежі сталися у трьох районах міста: Солом’янському, Дарницькому та Дніпровському.
Зокрема, у Дарницькому районі столиці ракета впала на проїжджу частину.
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