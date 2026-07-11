- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 772
- Время на прочтение
- 2 мин
Удар к тревоге: Зеленский раскрыл последствия баллистической атаки на Киев
Президент Зеленский прокомментировал атаку по Киеву 11 июля: ПВО сбило большинство целей, но не ударившую до тревоги баллистику.
Президент Владимир Зеленский рассказал детали ночного ракетного удара по баллистике по Киеву 11 июля.
Об этом глава государства написал в соцсетях.
По его данным, в столице в результате ночной российской атаки 11 человек были ранены, среди них ребенок. Президент подтвердил, что попадания по гражданской инфраструктуре были до объявления воздушной тревоги
«На местах работают оперативные службы: жилые дома, офисы, богословская семинария были повреждены в столице», — сообщил он.
Кроме того, продолжается ликвидация последствий обстрелов и в Одесской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.
По словам президента, Россия применила в течение этой ночи более 120 дронов и 12 ракет, из них половина баллистические. Большинство целей ПВО удалось сбить, но не баллистику.
«Ожидаем от партнеров выполнения обещаний по пакетам поддержки для защиты наших людей, о которых было договорено во время заседания НАТО. Надо двигаться максимально быстро по договоренностям о лицензиях на „петриоты“ и совместного европейского проекта антибаллистики. Сейчас задача номер один для всех наших институтов — обеспечить это», — подытожил Владимир Зеленский.
Напомним, что в ночь на 11 июля российские войска нанесли третий за неделю прицельный удар по Киеву. Попадания и пожары произошли в трех районах города: Соломенском, Дарницком и Днепровском.
В частности, в Дарницком районе столицы ракета упала на проезжую часть.
В Воздушных силах рассказали, сколько ракет и дронов выпустила РФ и что сбила ПВО.
Спикер УГА Сергей Братчук объяснил, почему киевляне услышали удары баллистики до начала воздушной тревоги 11 июля.