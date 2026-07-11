Удар к тревоге: Зеленский раскрыл последствия баллистической атаки на Киев

Удар по Киеву 11 июля

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Президент Владимир Зеленский рассказал детали ночного ракетного удара по баллистике по Киеву 11 июля.

Об этом глава государства написал в соцсетях.

По его данным, в столице в результате ночной российской атаки 11 человек были ранены, среди них ребенок. Президент подтвердил, что попадания по гражданской инфраструктуре были до объявления воздушной тревоги

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«На местах работают оперативные службы: жилые дома, офисы, богословская семинария были повреждены в столице», — сообщил он.

Кроме того, продолжается ликвидация последствий обстрелов и в Одесской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

По словам президента, Россия применила в течение этой ночи более 120 дронов и 12 ракет, из них половина баллистические. Большинство целей ПВО удалось сбить, но не баллистику.

«Ожидаем от партнеров выполнения обещаний по пакетам поддержки для защиты наших людей, о которых было договорено во время заседания НАТО. Надо двигаться максимально быстро по договоренностям о лицензиях на „петриоты“ и совместного европейского проекта антибаллистики. Сейчас задача номер один для всех наших институтов — обеспечить это», — подытожил Владимир Зеленский.

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Напомним, что в ночь на 11 июля российские войска нанесли третий за неделю прицельный удар по Киеву. Попадания и пожары произошли в трех районах города: Соломенском, Дарницком и Днепровском.

В частности, в Дарницком районе столицы ракета упала на проезжую часть.

В Воздушных силах рассказали, сколько ракет и дронов выпустила РФ и что сбила ПВО.

Спикер УГА Сергей Братчук объяснил, почему киевляне услышали удары баллистики до начала воздушной тревоги 11 июля.

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