Удар до тривоги: Зеленський розкрив наслідки балістичної атаки на Київ

Удар по Києву 11 липня / © ДСНС

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Президент Володимир Зеленський розповів деталі нічного ракетного удару балістикою по Києву 11 липня.

Про це глава держави написав у соцмережах.

За його даними, у столиці внаслідок нічної російської атаки 11 людей було поранено, серед них дитина. Президент підтвердив, що влучання по цивільній інфраструктурі були до оголошення повітряної тривоги

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«На місцях працюють оперативні служби: житлові будинки, офіси, богословська семінарія були пошкоджені у столиці», — повідомив він.

Крім того, триває ліквідація наслідків обстрілу і в Одеській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях.

За словами президента, Росія застосувала протягом цієї ночі понад 120 дронів та 12 ракет, з них половина — балістичні. Більшість цілей ППО вдалося збити, але не балістику.

«Очікуємо від партнерів виконання обіцянок щодо пакетів підтримки для захисту наших людей, про які було домовлено під час засідання НАТО. Треба рухатися максимально швидко по домовленостях щодо ліцензій на „петріоти“ та спільного європейського проєкту антибалістики. Зараз завдання номер один для всіх наших інституцій — забезпечити це», — підсумував Володимир Зеленський.

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Нагадаємо, що у ніч проти 11 липня російські війська завдали третього за тиждень прицільного удару по Києву. Влучання та пожежі сталися у трьох районах міста: Солом’янському, Дарницькому та Дніпровському.

Зокрема, у Дарницькому районі столиці ракета впала на проїжджу частину.

У Повітряних силах розповіли, скільки ракет і дронів випустила РФ і що збила ППО.

Речник УДА Сергій Братчук пояснив, чому кияни почули удари балістики до початку повітряної тривоги 11 липня.

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