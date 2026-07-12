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- Киев
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Взрыв в Вишневом: "Укроборонпром" уволил двух руководителей складов
«Укроборонпром» уволил руководителей двух предприятий из-за взрыва склада боеприпасов в Вишневом под Киевом.
«Укроборонпром» после взрыва склада боеприпасов в Вишневом под Киевом, уволил руководителей двух своих предприятий.
Об этом говорится в заявлении пресс-службы концерна.
«АО „Украинская оборонная промышленность“ поддерживает принцип неотвратимости ответственности», — говорится в сообщении.
Отмечается, что по результатам предварительного расследования руководителей двух государственных предприятий, в отношении которых установлено нарушение правил безопасного хранения боеприпасов, уволены.
Также уволили других должностных лиц, чьи действия или бездействие могли привести к тяжелым последствиям. О каких именно лицах идет речь, в «Укроборонпроме» не уточняют.
В ведомстве заверили, что все виновные, кроме увольнения, также будут нести уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством Украины.
«АО УОП полностью сотрудничает с СБУ и другими органами досудебного расследования, предоставляя всю необходимую информацию и документы», — уверяет Укроборонпром.
Кроме того, на всех предприятиях концерна идет проверка соблюдения требований по хранению и безопасности при работе со средствами поражения.
Взрывы в Вишневом: все, что известно
Напомним, что в Вишневом после ночной российской атаки детонация взрывных предметов на месте попадания длилась несколько часов. Жителей призвали не выходить на улицу, не открывать окна и при возможности эвакуировать детей.
В Вишневом удар уничтожил около 5 улиц. В городе эвакуировали около 500 человек.
В результате удара в Вишневом погибли 8 человек и 29 получили ранения.
В The Wall Street Journal предположили, что вторичные взрывы могут свидетельствовать о детонации хранившихся на складе боеприпасов.
В свою очередь в Генштабе заверили, что объект в Вишневом, где после российского обстрела 6 июля произошла масштабная вторичная детонация, не имеет никакого отношения к ВСУ.
Владимир Зеленский поручил СБУ и разведке срочно выяснить, что произошло в Вишневом.
Затем президент подтвердил, что во время российской атаки 6 июля в Вишневом под Киевом враг попал в склад боеприпасов одного из предприятий «Укроборонпрома». По его словам, уже установлены должностные лица, нарушившие закон и решение Ставки.