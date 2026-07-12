Росія змінила тактику обстрілів Києва: у Le Monde пояснили небезпеку

Атака на Київ 11 липня / © ДСНС

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Росія останнім часом суттєво посилила масовані атаки на Київ, поєднуючи застосування балістичних ракет із реактивними безпілотниками.

Про це пише французьке видання Le Monde.

За даними видання, однією з найтрагічніших для української столиці стала атака в ніч проти 6 липня, внаслідок якої загинули 19 людей.

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Водночас найсмертоноснішим ударом цього літа залишається атака, що сталася кількома днями раніше. Тоді загинула 31 людина, ще понад сто дістали поранення.

Як зазначає Le Monde, після атак 6 та 11 липня мешканці столиці звернули увагу на те, що українська протиповітряна оборона не змогла перехопити жодної з балістичних ракет, випущених по Києву.

У зв’язку з цим начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат визнав, що Україна відчуває гострий дефіцит систем протиракетної оборони, а також ракет до комплексів Patriot.

Окрему загрозу, за інформацією видання, становлять нові реактивні безпілотники, які російські війська дедалі активніше застосовують під час атак на українську столицю.

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За даними Повітряних сил, такі дрони здатні розвивати швидкість понад 500 км/год, летіти на малій висоті, а перед ураженням цілі різко пікірувати. Наразі вони становлять близько 30% від загальної кількості російських ударних безпілотників.

Військові наголошують, що перехоплювати такі цілі значно складніше, ніж звичайні «Шахеди».

Крім цього, Росія збільшила й кількість засобів повітряного нападу. Під час однієї з останніх атак лише за перші десять хвилин було випущено 19 ракет. На думку експертів, це було зроблено для перевантаження української системи протиповітряної оборони.

Через регулярні повітряні тривоги багато жителів Києва змінили свій повсякденний спосіб життя.

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Про можливі атаки мешканців столиці завчасно інформують офіційні джерела, президент Володимир Зеленський, а також моніторингові Telegram-канали, які відстежують злети російської стратегічної авіації та пуски ракет.

За інформацією Le Monde, лише в ніч проти 2 липня в київському метро від повітряної загрози переховувалися близько 52 тисяч людей. Найбільше людей традиційно збирається на найглибших станціях — «Арсенальна», «Університет» та «Печерська».

На думку співрозмовників видання, одна з головних цілей Росії полягає в тому, щоб зробити життя в українській столиці максимально нестерпним, поєднуючи удари по військовій та енергетичній інфраструктурі з постійним психологічним тиском на цивільне населення.

Раніше повідомлялося, що під час атаки на Київ 11 липня перші вибухи пролунали до оголошення сигналу повітряної тривогу, бо Росія застосувала балістику з дуже коротким часом підльоту.

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Ми раніше інформували, що внаслідок ворожої атаки на Київ постраждало 8 осіб, серед яких 11-річна дитина.

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