Россия изменила тактику обстрелов Киева: в Le Monde объяснили опасность

Атака на Киев 11 июля

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Россия в последнее время существенно усилила массированные атаки на Киев, совмещая применение баллистических ракет с реактивными беспилотниками.

Об этом пишет французское издание Le Monde.

По данным издания, одной из самых трагических для украинской столицы стала атака в ночь на 6 июля, в результате которой погибли 19 человек.

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В то же время самым смертоносным ударом этим летом остается атака, произошедшая несколькими днями ранее. Тогда погиб 31 человек, еще более ста получили ранения.

Как отмечает Le Monde, после атак 6 и 11 июля жители столицы обратили внимание на то, что украинская противовоздушная оборона не смогла перехватить ни одну из баллистических ракет, выпущенных по Киеву.

В этой связи начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат признал, что Украина испытывает острый дефицит систем противоракетной обороны, а также ракет к комплексам Patriot.

Отдельную угрозу, по информации издания, представляют новые реактивные беспилотники, которые российские войска все активнее применяют при атаках на украинскую столицу.

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По данным Воздушных сил, такие дроны способны развивать скорость более 500 км/ч, лететь на малой высоте, а перед поражением цели резко пикировать. В настоящее время они составляют около 30% от общего количества российских ударных беспилотников.

Военные подчеркивают, что перехватывать такие цели гораздо сложнее, чем обычные «Шахеды».

Кроме того, Россия увеличила и количество средств воздушного нападения. Во время одной из последних атак только за первые десять минут было выпущено 19 ракет. По мнению экспертов, это было сделано для перегрузки украинской системы противовоздушной обороны.

Из-за регулярных воздушных тревог многие жители Киева изменили свой повседневный образ жизни.

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О возможных атаках жителей столицы заблаговременно информируют официальные источники, президент Владимир Зеленский, а также мониторинговые Telegram-каналы, отслеживающие взлеты российской стратегической авиации и пуски ракет.

По информации Le Monde, только в ночь на 2 июля в киевском метро от воздушной угрозы скрывались около 52 тысяч человек. Больше людей традиционно собирается на самых глубоких станциях — «Арсенальная», «Университет» и «Печерская».

По мнению собеседников издания, одна из главных целей России состоит в том, чтобы сделать жизнь в украинской столице максимально невыносимой, совмещая удары по военной и энергетической инфраструктуре с постоянным психологическим давлением на гражданское население.

Ранее сообщалось, что во время атаки на Киев 11 июля первые взрывы прогремели до объявления сигнала воздушной тревоги, потому что Россия применила баллистику с очень коротким временем подлета.

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Мы ранее информировали, что в результате вражеской атаки на Киев пострадали 8 человек, среди которых 11-летний ребенок.

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