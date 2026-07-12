У Києві оголосили жовтий рівень небезпеки: синоптики попередили про ризики через негоду

В Києві очікуються грози / © unsplash.com

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У п’ятницю, 12 липня, Український гідрометеорологічний центр оголосив у Києві штормове попередження першого рівня небезпечності через сильні грози, які можуть серйозно ускладнити роботу енергетичних підприємств столиці.

Про це офіційно попереджає Український гідрометеорологічний центр.

Жовтий рівень небезпеки та ризики для енергетики

За прогнозами синоптиків, небезпечні метеорологічні явища у столиці розпочнуться вже найближчої години. Така грозова погода стабільно зберігатиметься до кінця поточної доби 12 липня. Через це фахівці встановили перший, тобто «жовтий», рівень метеорологічної небезпечності.

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Метеорологи особливо звертають увагу на можливі інфраструктурні проблеми через цю негоду. Зокрема, складні погодні умови можуть безпосередньо призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств. Це створює додаткові ризики для стабільного функціонування міських мереж під час сильної грози.

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Загалом по Україні 12 липня очікується мінлива хмарність із короткочасними дощами та грозами. Температура повітря вдень становитиме 20-25 градусів тепла, а на півдні та південному сході країни стовпчики термометрів піднімуться до 28 градусів. Вітер переважатиме південно-західний із переходом на північно-західний зі швидкістю 5-10 метрів за секунду.

Проте вже після 17 липня до України повернеться аномальна спека. За прогнозом метеоролога Ігоря Кібальчича, вдень температура сягатиме 33 градусів, а на Донбасі та в південних регіонах повітря розпечеться до 36 градусів тепла. Водночас 19 та 20 липня у західних і північних областях пройдуть шквалисті зливи з градом, тоді як на південному сході стрімко зросте рівень пожежної небезпеки в лісових екосистемах.

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