В Киеве объявили желтый уровень опасности: синоптики предупредили о рисках из-за непогоды

В Киеве ожидаются грозы / © unsplash.com

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В пятницу, 12 июля, Украинский гидрометеорологический центр объявил в Киеве штормовое предупреждение первого уровня опасности из-за сильных грозов, которые могут серьезно усложнить работу энергетических предприятий столицы.

Об этом официально предупреждает Украинский гидрометеорологический центр.

Желтый уровень опасности и рисков для энергетики

По прогнозам синоптиков, опасные метеорологические явления в столице начнутся в ближайшее время. Такая грозовая погода будет стабильно сохраняться до конца текущих суток 12 июля. Поэтому специалисты установили первый, то есть «желтый», уровень метеорологической опасности.

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Метеорологи особенно обращают внимание на возможные инфраструктурные проблемы из-за этой непогоды. В частности, сложные погодные условия могут напрямую привести к усложнению работы энергетических предприятий. Это создает дополнительные риски для стабильного функционирования городских сетей во время сильной грозы.

Погода в Украине — последние новости

В целом по Украине 12 июля ожидается переменная облачность с кратковременными дождями и грозами . Температура воздуха днем будет 20-25 градусов тепла, а на юге и юго-востоке страны столбики термометров поднимутся до 28 градусов. Ветер будет преобладать юго-западный с переходом на северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду.

Однако уже после 17 июля в Украину вернется аномальная жара . По прогнозу метеоролога Игоря Кибальчича, днем температура составит 33 градуса, а на Донбассе и в южных регионах воздух распечется до 36 градусов тепла. В то же время, 19 и 20 июля в западных и северных областях пройдут шквалистые ливни с градом, тогда как на юго-востоке стремительно вырастет уровень пожарной опасности в лесных экосистемах.

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