Убийство братьев Мосейчуков в Киевской области: местные назвали вероятный мотив преступления

Убийство братьев Мосейчуков / © УНИАН

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В Киевской области похищение и последующее убийство братьев Максима и Романа Мосейчуков могли стать следствием бытового конфликта с супругой экс-командира 155-й отдельной механизированной бригады Станислава Лучанова.

Такую версию рассказали жители села Калиновка Киевской области, где произошли все резонансные события, а также там, где живет семья убитых военных, изданию hromadske.

Что рассказали жители села Калиновка о возможной версии убийства братьев Мосейчуков

По словам местных, жена экс-командира 155-й отдельной механизированной бригады Станислава Лучанова неоднократно жаловалась на громкий шум от мотоциклов, который мешал ее маленькому ребенку.

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Накануне преступления подозреваемые бойцы 155-й ОМБр обходили село со списком владельцев мототехники и выясняли их адреса. В этом списке числился Сергей Мосейчук — еще один брат погибших. Самих Романа и Максима в списке не было.

Как сообщил экс-военный, крестный Максим и друг семьи Василий Дмитриенко, в ночь похищения в Калиновке слышали выстрелы. То, что мужчины исчезли, через несколько дней заметил их брат Сергей, а сам факт похищения люди узнали уже от правоохранителей.

Дмитриенко также поделился воспоминаниями о семье погибших. По его словам, они с отцом братьев, Сергеем Мосейчуком-старшим, мобилизовались в начале полномасштабного вторжения и попали в разные подразделения.

Во время встречи в Купянске отец рассказывал, что вынес на себе раненого собрата. Впоследствии Сергей-старший погиб при выезде на позиции: автомобиль с шестью военными подорвался на мине, выжить удалось только двоим.

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В свою очередь, Максим Мосейчук служил гранатометчиком. С первых дней полномасштабной войны он участвовал в битве за столицу.

«Максим в первые дни был в обороне Киева. Он под Броварами жег российскую технику. Мосейчук-старший им гордился. Он два танка подбил», — рассказал Василий Дмитриенко.

Напомним, в ночь с 27 на 28 июня семь человек ворвались во двор братьев и вывезли их в неизвестном направлении. По данным источников hromadske, полиция задержала девять бойцов 155-й бригады, среди которых оказался и комбат.

После задержания подчиненных командир 155-й ОМБр Станислав Лучанов скрылся. В ОК «Юг» подтвердили, что он самовольно покинул воинскую часть и находится в розыске. Сейчас суд отправил под стражу на 60 суток восьмерых военных, подозреваемых в убийстве двух гражданских.

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В ходе заседания комбат Алексей Долголенко имя заказчика не назвал. В то же время, руководитель ОО «Громадський контроль Київщина» Максим Закаблуковский заявил, что информацию о проведении судебных заседаний фактически скрывали от общественности. По делу идет досудебное расследование.

Дело экс-комбрига 155-й ОМБр: что известно

Напомним, правоохранители сообщили о подозрении экс-командиру 155-й ОМБр Станиславу Лучанову и другим участникам организованной преступной группы. По данным Военной службы правопорядка ВСУ и Нацполиции, они подозреваются в незаконном лишении свободы и умышленном убийстве двух гражданских в Киевской области.

Жертвами преступления стали братья Максим и Роман Мосейчуки, о чем изданию hromadske рассказали их родные. Отец братьев Сергей Мосейчук-старший с первых дней полномасштабной войны служил в 28-м стрелковом батальоне и погиб в июле 2023 года — сейчас на рассмотрении находится петиция о присвоении ему звания Героя Украины.

Старший из погибших братьев Максим с начала вторжения защищал Украину в Нацгвардии, но впоследствии был списан с военной службы из-за гибели отца.

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По информации ВСП, в результате следственных действий в ряде регионов Украины правоохранителям удалось установить и задержать всех причастных к преступлению, а также собрать необходимые доказательства.

По поручению Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в войсках усилен контроль для предотвращения подобных нарушений, а командование отметило принцип неотвратимости наказания независимо от должностей или званий.

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