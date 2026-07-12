Вбивство братів Мосейчуків на Київщині: місцеві назвали ймовірний мотив злочину

Вбивство братів Мосейчуків / © УНІАН

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На Київщині викрадення та подальше вбивство братів Максима і Романа Мосейчуків могли стати наслідком побутового конфлікту з дружиною екскомандира 155-ї окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова.

Таку версію розповіли жителі села Калинівка на Київщині, де відбулися всі резонансні події, а також там, де живе родина вбитих військових, виданню hromadske.

Що розповіли жителі села Калинівка про можливу версію вбивства братів Мосейчуків

За словами місцевих, дружина екскомандира 155-ї окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова неодноразово скаржилася на гучний шум від мотоциклів, який заважав її малій дитині.

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Напередодні злочину підозрювані бійці 155-ї ОМБр обходили село зі списком власників мототехніки та з’ясовували їхні адреси. У цьому переліку значився Сергій Мосейчук — ще один брат загиблих. Самих Романа та Максима в списку не було.

Як повідомив ексвійськовий, хрещений Максима та друг родини Василь Дмитрієнко, у ніч викрадення в Калинівці чули постріли. Те, що чоловіки зникли, за кілька днів помітив їхній брат Сергій, а про сам факт викрадення селяни дізналися вже від правоохоронців.

Дмитрієнко також поділився спогадами про родину загиблих. За його словами, вони з батьком братів, Сергієм Мосейчуком-старшим, мобілізувалися на початку повномасштабного вторгнення й потрапили до різних підрозділів.

Під час зустрічі в Куп’янську батько розповідав, що виніс на собі пораненого побратима. Згодом Сергій-старший загинув під час виїзду на позиції: автомобіль із шістьма військовими підірвався на міні, вижити вдалося лише двом.

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Своєю чергою, Максим Мосейчук служив гранатометником. З перших днів повномасштабної війни він брав участь у битві за столицю.

«Максим у перші дні був в обороні Києва. Він під Броварами палив російську техніку. Мосейчук-старший ним пишався. Він два танки підбив», — розповів Василь Дмитрієнко.

Нагадаємо, у ніч із 27 на 28 червня семеро осіб увірвалися на подвірʼя братів і вивезли їх у невідомому напрямку. За даними джерел hromadske, поліція затримала дев’ятьох бійців 155-ї бригади, серед яких опинився й комбат.

Після затримання підлеглих командир 155-ї ОМБр Станіслав Лучанов зник. В ОК «Південь» підтвердили, що він самовільно залишив військову частину та перебуває в розшуку. Наразі суд відправив під варту на 60 діб вісьмох військових, яких підозрюють у вбивстві двох цивільних.

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Під час засідання комбат Олексій Долголенко ім’я замовника не назвав. Водночас керівник ГО «Громадський Контроль Київщина» Максим Закаблуковський заявив, що інформацію про проведення судових засідань фактично приховували від громадськості. У справі триває досудове розслідування.

Справа екскомбрига 155-ї ОМБр: що відомо

Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру екскомандиру 155-ї ОМБр Станіславу Лучанову та іншим учасникам організованої злочинної групи. За даними Військової служби правопорядку ЗСУ та Нацполіції, їх підозрюють у незаконному позбавленні волі та умисному вбивстві двох цивільних у Київській області.

Жертвами злочину стали брати Максим і Роман Мосейчуки, про що виданню hromadske розповіли їхні рідні. Батько братів, Сергій Мосейчук-старший, з перших днів повномасштабної війни служив у 28-му стрілецькому батальйоні й загинув у липні 2023 року — зараз на розгляді перебуває петиція про надання йому звання Героя України.

Старший із загиблих братів, Максим, з початку вторгнення захищав Україну в Нацгвардії, але згодом був списаний із військової служби через загибель батька.

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За інформацією ВСП, у результаті слідчих дій у кількох регіонах України правоохоронцям вдалося встановити та затримати всіх причетних до злочину, а також зібрати необхідні докази.

За дорученням Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського у військах посилено контроль для запобігання подібним порушенням, а командування наголосило на принципі невідворотності покарання незалежно від посад чи звань.

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