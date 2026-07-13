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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
390
Время на прочтение
1 мин

Заставляли секс-рабыню становиться коленями на гречку и погружаться зимой в Днепр: в Киеве наказали пару сутенеров

Мужчина и женщина заставляли знакомую предоставлять секс-услуги, а за неповиновение избивали и издевались над ней.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Пара сутенеров

Пара сутенеров / © Киевская городская прокуратура

В Киеве осудили пару сутенеров, заставлявших знакомую предоставлять секс-услуги, а за неповиновение избивали и издевались над ней.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура в соцсетях.

Обвинение в суде доказало, что два года назад молодые киевляне (на тот момент женщине было 23 года, а мужчине — 24) пригласили в столицу свою знакомую с Полтавщины и сделали из 21-летней гости секс-рабыню.

Пара полностью контролировала полтавчанку, заставляя девушку предоставлять в съемной квартире интимные услуги и забирая все деньги себе.

«За неповиновение девушку избивали, заставляли часами стоять коленями на гречке, а зимой погружаться в ледяную воду Днепра, требуя фото- и видеоотчетов для ее унижения», — отмечают в прокуратуре.

Приговор — реальный тюремный срок с конфискацией, однако, прокуратура будет оспаривать его как слишком мягкий.

Напомним, женщина вербовала украинок для работы проститутками в отелях. Злоумышленница обещала женщинам выгодную работу в гостиничном сервисе, однако завербованных «горничных» привлекали к интимным услугам в стране ЕС.

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Дата публикации
Количество просмотров
390
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