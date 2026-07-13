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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
24
Час на прочитання
1 хв

У Києві з дерева зняли велетенського удава: як він туди потрапив і що було далі (фото, відео)

Імператорський удав під час прогулянки вирішив проявити свої природні здібності до лазіння, а потім утік від власників.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Порятунок імператорського удава

Порятунок імператорського удава / © facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup

У Києві з дерева врятували домашнього імператорського удава, якого в соцмережах спочатку помилково назвали пітоном.

Про це повідомили волонтери Kyiv Animal Rescue Group (KARG — ред.) у Facebook.

Плазун під час прогулянки проявив природний інстинкт до лазіння, опинився на дереві та втік від власників.

Рятувальна операція вимагала терпіння й досвіду, адже удав не поспішав спускатися сам.

У результаті все завершилося добре: мандрівника безпечно зняли з дерева та повернули власникам.

«Ця історія — гарне нагадування, що навіть домашні екзотичні тварини залишаються тваринами зі своїми природними інстинктами. Тому під час прогулянок не втрачайте пильності та завжди дбайте про їхню безпеку», — зазначили рятувальники KARG.

Порятунок імператорського удава / © facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup

Порятунок імператорського удава / © facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup

Порятунок імператорського удава / © facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup

Порятунок імператорського удава / © facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup

Порятунок імператорського удава / © facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup

Порятунок імператорського удава / © facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup

Порятунок імператорського удава / © facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup

Порятунок імператорського удава / © facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup

Порятунок імператорського удава / © facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup

Порятунок імператорського удава / © facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup

Нагадаємо, у Вишневому з-під руїн рятувальники дістали котика, який дивом уцілів.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
24
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