У Києві з дерева зняли велетенського удава: як він туди потрапив і що було далі (фото, відео)

Порятунок імператорського удава / © facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup

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У Києві з дерева врятували домашнього імператорського удава, якого в соцмережах спочатку помилково назвали пітоном.

Про це повідомили волонтери Kyiv Animal Rescue Group (KARG — ред.) у Facebook.

Плазун під час прогулянки проявив природний інстинкт до лазіння, опинився на дереві та втік від власників.

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Рятувальна операція вимагала терпіння й досвіду, адже удав не поспішав спускатися сам.

У результаті все завершилося добре: мандрівника безпечно зняли з дерева та повернули власникам.

Дата публікації 08:49, 13.07.26 Кількість переглядів 3 У Києві з дерева зняли велетенського удава-втікача

«Ця історія — гарне нагадування, що навіть домашні екзотичні тварини залишаються тваринами зі своїми природними інстинктами. Тому під час прогулянок не втрачайте пильності та завжди дбайте про їхню безпеку», — зазначили рятувальники KARG.

Порятунок імператорського удава / © facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup

Порятунок імператорського удава / © facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup

Порятунок імператорського удава / © facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup

Порятунок імператорського удава / © facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup

Порятунок імператорського удава / © facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup

Нагадаємо, у Вишневому з-під руїн рятувальники дістали котика, який дивом уцілів.

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