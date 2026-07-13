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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
984
Время на прочтение
1 мин

В Киеве с дерева сняли гигантского удава: как он туда попал и что было дальше (фото, видео)

Императорский удав во время прогулки решил проявить свои естественные способности к лазанию, а затем скрылся от владельцев.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Спасение императорского удава

Спасение императорского удава / © facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup

В Киеве с дерева спасли домашнего императорского удава, которого в соцсетях поначалу ошибочно приняли за питона.

Об этом сообщили волонтеры Kyiv Animal Rescue Group (KARG — ред.) в Facebook.

Пресмыкающееся во время прогулки проявило естественный инстинкт к лазанию, оказалось на дереве и скрылось от владельцев.

Спасательная операция требовала терпения и опыта, поскольку удав не торопился спускаться сам.

В результате все завершилось хорошо: путешественника безопасно сняли с дерева и вернули владельцам.

«Эта история — хорошее напоминание, что даже домашние экзотические животные остаются животными со своими природными инстинктами. Поэтому во время прогулок не теряйте бдительности и всегда заботьтесь об их безопасности», — отметили спасатели KARG.

Спасение императорского удава / © facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup

Спасение императорского удава / © facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup

Спасение императорского удава / © facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup

Спасение императорского удава / © facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup

Спасение императорского удава / © facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup

Спасение императорского удава / © facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup

Спасение императорского удава / © facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup

Спасение императорского удава / © facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup

Спасение императорского удава / © facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup

Спасение императорского удава / © facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup

Напомним, в Вишневом из-под руин спасатели достали чудом уцелевшего котика.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
984
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