Стався масштабний збій у "Києві Цифровому": кияни не можуть оплатити проїзд

Збій у Київ Цифровий / © Facebook/Київпастранс

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У Києві стався масштабний збій у роботі мобільного застосунку «Київ Цифровий». Кияни скаржаться на труднощі під час використання транспортних сервісів, зокрема під час спроб поповнити транспортну картку.

Першими про проблему повідомили місцеві Telegram-канали.

Збій у «Києві Цифровому»: кияни не можуть оплатити проїзд

Користувачі діляться скриншотами з помилками, які видає система. В одних випадках на екрані з’являється повідомлення: «Щось не спрацювало. Напишіть у підтримку, щоб полагодили!», в інших — «Транспортний сервіс тимчасово не працює. Будь ласка, спробуйте пізніше».

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Наразі офіційних роз’яснень щодо причин збою на сторінках «Київ Цифровий» немає.

Для розв’язання проблем із сервісом киянам пропонують звертатися до служби підтримки за адресою support@kyiv.digital.

Також можна звернутися на гарячі лінії КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр» за номерами: 044 366 55 55 та 044 366 81 10, 044 366 81 40.

Технічні негаразди виникли на тлі новин про майбутній перегляд вартості проїзду. Згідно з ідеєю КМДА, після завершення регуляторних процедур і консультацій разовий квиток у комунальному транспорті столиці здорожчає до 30 гривень.

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У Києві різко зростуть ціни на проїзд

Нагадаємо, від 15 липня в столиці зростають тарифи на проїзд у комунальному громадському транспорті — вартість однієї поїздки становитиме 30 гривень.

При поповненні транспортної картки електронним квитком діятиме знижка: ціна коливатиметься від 28,90 грн за 10–19 поїздок та до 25 грн за 50 поїздок. Усі поїздки, придбані до 14 липня, залишаться чинними до 14 вересня, після чого їхній невикористаний залишок перерахується у грошовий еквівалент на баланс картки.

Крім того, від 1 серпня у Києві запровадять новий спеціальний квиток вартістю 60 гривень. Він дозволить здійснювати необмежену кількість пересадок на будь-який комунальний транспорт протягом 90 хвилин від моменту активації.

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