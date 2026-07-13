Произошел масштабный сбой в "Киеве Цифровом": киевляне не могут оплатить проезд

Сбой в Киев Цифровой / © Facebook/Киевпастранс

Реклама

В Киеве произошел масштабный сбой в работе мобильного приложения «Киев Цифровой». Киевляне жалуются на трудности при использовании транспортных сервисов, в частности, при попытках пополнить транспортную карту.

Первыми о проблеме сообщили местные Telegram-каналы.

Сбой в «Киев Цифровой»: киевляне не могут оплатить проезд

Пользователи делятся скриншотами с ошибками, которые выдает система. В одних случаях на экране появляется сообщение: «Что-то не сработало. Напишите в поддержку, чтобы починили!», в других — «Транспортный сервис временно не работает. Пожалуйста, попробуйте позже».

Реклама

Пока официальных разъяснений относительно причин сбоя на страницах «Киев Цифровой» нет.

Для решения проблем с сервисом киевлянам предлагают обращаться в службу поддержки по адресу support@kyiv.digital.

Также можно обратиться на горячие линии КП «Главный информационно-вычислительный центр» за номерами: 044 366 55 55 и 044 366 81 10, 044 366 81 40.

Технические проблемы возникли на фоне новостей о предстоящем пересмотре стоимости проезда. Согласно идее КГГА, по завершении регуляторных процедур и консультаций разовый билет в коммунальном транспорте столицы подорожает до 30 гривен.

Реклама

В Киеве резко возрастут цены на проезд

Напомним, с 15 июля в столице растут тарифы на проезд в коммунальном общественном транспорте стоимость одной поездки составит 30 гривен.

При пополнении транспортной карты электронным билетом будет скидка: цена будет колебаться от 28,90 грн за 10–19 поездок и до 25 грн за 50 поездок. Все поездки, приобретенные до 14 июля, останутся в силе до 14 сентября, после чего их неиспользованный остаток перечислится в денежный эквивалент на баланс карты.

Кроме того, с 1 августа в Киеве введут новый специальный билет стоимостью 60 гривен. Он позволит делать неограниченное количество пересадок на любой коммунальный транспорт в течение 90 минут от момента активации.

Новости партнеров