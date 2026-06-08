Продавала українок у сексуальне рабство до ЄС: на Київщині затримали організаторку схеми (фото)

Затримання зловмисниці / © Поліція Київської області

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Поліцейські Київщини затримали зловмисницю, яка продавала жінок у сексуальне рабство.

Про це повідомила поліція Київської області у Facebook.

Мешканка Вінниці спільно з іншими особами вербувала жінок віком від 18 до 35 років, які перебувають у скрутному матеріальному становищі, для подальшої сексуальної експлуатації за кордоном.

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Правоохоронці встановили, що 33-річна фігурантка створила групу в месенджері, де пропонувала жінкам високооплачувану роботу за межами України, зокрема в Німеччині та на Кіпрі.

Оперативники міграційної поліції затримали зловмисницю у процесуальному порядку та завадили переправити через державний кордон 28-річну українку.

Крім того, під час огляду місця події та проведеного обшуку за місцем мешкання затриманої працівники поліції вилучили гроші, а також інші речові докази, які підтверджують її протиправну діяльність.

Затримання зловмисниці / © Поліція Київської області

Слідчі за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомили жінці про підозру за фактом торгівлі людьми. За скоєне їй загрожує до 12 років позбавлення волі.

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«Торгівля людьми — один із найцинічніших злочинів проти людської гідності. Під виглядом „високооплачуваної роботи“ за кордоном зловмисники руйнують долі та намагаються втягнути людей у сексуальну експлуатацію. Будьте обережними, щоб не потрапити в пастку», — застерігає поліція.

Нагадаємо, торік в Україні «накрили» коростишівську банду, члени якої ґвалтували дівчат, катували дітей і завели рабів.

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