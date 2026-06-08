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- Київ
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Продавала українок у сексуальне рабство до ЄС: на Київщині затримали організаторку схеми (фото)
Оперативники міграційної поліції Київської області затримали 33-річну фігурантку, яка через закриту групу в месенджері вербувала українок, які перебували у скрутному матеріальному становищі, для сексуальної експлуатації в Німеччині та на Кіпрі.
Поліцейські Київщини затримали зловмисницю, яка продавала жінок у сексуальне рабство.
Про це повідомила поліція Київської області у Facebook.
Мешканка Вінниці спільно з іншими особами вербувала жінок віком від 18 до 35 років, які перебувають у скрутному матеріальному становищі, для подальшої сексуальної експлуатації за кордоном.
Правоохоронці встановили, що 33-річна фігурантка створила групу в месенджері, де пропонувала жінкам високооплачувану роботу за межами України, зокрема в Німеччині та на Кіпрі.
Оперативники міграційної поліції затримали зловмисницю у процесуальному порядку та завадили переправити через державний кордон 28-річну українку.
Крім того, під час огляду місця події та проведеного обшуку за місцем мешкання затриманої працівники поліції вилучили гроші, а також інші речові докази, які підтверджують її протиправну діяльність.
Слідчі за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомили жінці про підозру за фактом торгівлі людьми. За скоєне їй загрожує до 12 років позбавлення волі.
«Торгівля людьми — один із найцинічніших злочинів проти людської гідності. Під виглядом „високооплачуваної роботи“ за кордоном зловмисники руйнують долі та намагаються втягнути людей у сексуальну експлуатацію. Будьте обережними, щоб не потрапити в пастку», — застерігає поліція.
Нагадаємо, торік в Україні «накрили» коростишівську банду, члени якої ґвалтували дівчат, катували дітей і завели рабів.